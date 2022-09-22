網球｜中國新金花輕取泛太平洋網賽頭號種子　生涯首挫前十球手

在日本東京舉行的泛太平洋網球公開賽16強，頭號種子巴杜莎鬥中國小將鄭欽文，這名中國「新金花」直落兩盤輕取對手，生涯首度擊敗世界前10位球手，躋身8強。



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年僅19歲的中國小將鄭欽文，泛太平洋公開賽16強硬撼頭號種子﹑世界排名第4位的西班牙球手巴杜莎（Paula Badosa）。

以為是硬仗一場，戰情卻是一面倒。鄭欽文今場開出7個「Aces球」，更曾一口氣連取7局，結果以直落兩盤6：3及6：2輕取對手，順利躋身8強，將與美籍華裔球手劉婧文（Claire Liu）爭入4強。

鄭欽文打出驚喜，今年第3度打入WTA巡迴賽的最後8強，亦是生涯首次擊敗世界第10位的球手。

鄭欽文直落兩盤輕取頭號種子巴杜莎，晉級8強。（Getty Images）

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