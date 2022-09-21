網球｜拿度獲國王頒發皇家獎　派「安心丸」稱暫未有退役打算

網球名將莎蓮娜威廉絲（Serena Williams，台譯小威）和費達拿（Roger Federer，台譯費德勒）先後宣布「掛拍」，網壇男單「三巨頭」中年紀第二大、36歲的拿度（Rafael Nadal，台譯納達爾）日前也宣布暫停賽事。不過，球迷可放心，拿度在受訪時表示暫時不會加入退役潮。



剛在美網錯過個人生涯第23個大滿貫冠軍的拿度，今年已贏下澳網和法網冠軍，惟在這個賽季受到傷病困擾，加上妻子懷孕，他似再度萌生退意。他甚至在美網出局後表示「需要回去處理好一些事」，令球迷擔心不會在球場上再看到拿度的身影。

今屆美網拿度在首兩圈均要打到第4盤，贏得並不輕鬆。（Getty Images）

不過，這位球星在周二於西班牙阿爾卡拉大學，獲國王費利佩六世（Felipe VI）頒授「Camino Real Award」皇家獎項後，明確表示短期內不打算跟隨細威和費達拿步伐退役。

「這是複雜的一年，不僅因為受傷，還因為個人和家庭的新聞。在充滿歡樂和困難時刻的這一年，獲得像今天這樣的認可，是很大的快樂。」他續說：「我希望這次活動並不意味我的職業生涯已結束，至少這不是我的意圖。我們的目的是繼續在世界各地宣揚西班牙的名字，而我仍然活躍和一直競爭。」

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拿度獲國王費利佩六世（Felipe VI）頒授「Camino Real Award」皇家獎項。（Instagram）

拿度亦非常期待即將出生的孩子：「這幾個月來有點艱難，但我想用一些非常重要的東西來結束這一年，那就是我的第一個孩子。」

拿度預計將與費達拿、祖高域（Novak Djokovic，台譯喬科維奇）和梅利（Andy Murray，台譯穆雷）在利華盃（Laver Cup）與歐洲隊聯手爭勝。