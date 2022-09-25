體育熱話｜NASCAR車手「泰臣」上身狂毆對手　賽車變MMA竟無後果

美國NASCAR賽車賽事上演一場震驚世人的毆鬥，車手Andrew Grady發生意外退賽後，突然「泰臣」上身，衝向當時尚在車內的對手Davey Callihan並連環揮拳。發洩一輪意猶未盡，打完再打，之後再起腳踢凹對方車門，Andrew Grady完全失控，之後要被一個大隻佬抬走。



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Andrew Grady在退賽後不停向對方揮拳，最後需被抬走。（影片截圖）

早前在Martinsville Speedway的NASCAR賽事期間，有鏡頭拍攝到退賽的Andrew Grady向尚在41號車內車手Davey Callihan猛烈連環揮拳，Andrew Grady在不足20秒內不止最少打了8拳，並起腳大力踢凹Davey Callihan車門。

當時本已有工作人員前來嘗試阻止Andrew Grady，然而他推開工作人員後再次衝向Davey Callihan，嘗試將對方從車內拉出來，Andrew Grady最後被一個大隻佬抱走。

事發片段：

We've got tempers boiling over at @MartinsvilleSwy



Andrew Grady takes out his frustration on Davey Callihan after an accident in Heat 1@FloRacing pic.twitter.com/DeBkUQ27Xy — NASCAR Roots (@NASCARRoots) September 24, 2022

Andrew Grady事後接受Racing America訪問，解釋事件來龍去脈，「我們今天表現很好，車的速度很快，但是賽場上有些笨蛋與我們一同作賽，他們應去駕駛割草機而非賽車。他（Davey Callihan）當時不能與我競爭，又向我直撞鈎到我的車。」

Andrew Grady接受訪問時，仍然覺得自己出手打人沒錯。（影片截圖）

Andrew Grady表示，對方亦有不尊重行為，「當我嘗試前往對話時，他向我舉中指，所以我開始像泰臣一樣打他的頭部。他要知道自己在參與一項成人運動。我認為你若要撞其他人，你亦要準備好被打。」

Davey Callihan隨後反駁，指自己沒有舉中指，並願意進行討論，亦解釋自己當時只是盡力比賽，並非有意撞Andrew Grady。NASCAR賽車場上演全武行，一如其他美式運動，並不罕見，賽會暫時未有評論，Andrew Grady僅被工作人員拉走了事，未被懲罰。