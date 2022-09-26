女足｜陳頌文投史篤城後預備組登場 正選上陣建功領軍晉級
撰文：趙子晉
出版：更新：
港隊女足代表陳頌文（Karri）去年移居英國後，試腳成功被曼城取錄，其後轉投史篤城。這名女足小將日前代表史篤城預備組出戰，並取得首個入球，助球隊擊敗對手。
女足小將陳頌文上年移居英國後，繼續她的足球生涯，先在曼城試腳成功，加盟青年軍，陳頌文在今年夏天改投史篤城女足。
陳頌文暫未有機會為一隊上陣，早前代表預備組在聯賽對西布朗正選登場，上陣50分鐘退下火線。Karri再獲上陣機會，正選披甲出戰盃賽，這名港將在上半場建功，取得加盟以來首個入球，助球隊半場領先，其後史篤城預備組順利以3：2力克Sporting Khalsa Development晉級。
陳頌文效力的史篤城，現時角逐女子國家聯賽（FA Women's National League）的北部賽區，即英格蘭女足第3級聯賽。
更多女足相關報道：
省運會女足比賽驚現「0：44」 官方回應：沒作假！勝敗乃常事英格蘭女足入球紀錄保持者韋特宣布退役 「是時候讓位給下一代」英格蘭女足贏冠軍靠運動胸圍 專家歐國盃前解決「戴錯bra」問題足球．人物誌︱英格蘭金靴一年內由雙失變英雄 美亞特奇幻之旅女子歐國盃｜集冰與火於一身的英格蘭奪冠功臣 一年前重創不喪志女子歐國盃｜英格蘭拖延時間的藝術 奪冠前不失風度地力保勝局女子歐國盃︱英格蘭擊敗德國首奪大賽錦標 凱利後備奠勝除衫慶祝女足歐國盃︱英格蘭突破宿命4：0大勝瑞典 第三度入決賽力爭首冠東亞錦標賽︱中國女足逼和日本韓國奪亞軍 翌日即到美國集訓