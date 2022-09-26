女足｜陳頌文投史篤城後預備組登場　正選上陣建功領軍晉級

港隊女足代表陳頌文（Karri）去年移居英國後，試腳成功被曼城取錄，其後轉投史篤城。這名女足小將日前代表史篤城預備組出戰，並取得首個入球，助球隊擊敗對手。



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女足小將陳頌文上年移居英國後，繼續她的足球生涯，先在曼城試腳成功，加盟青年軍，陳頌文在今年夏天改投史篤城女足。

陳頌文暫未有機會為一隊上陣，早前代表預備組在聯賽對西布朗正選登場，上陣50分鐘退下火線。Karri再獲上陣機會，正選披甲出戰盃賽，這名港將在上半場建功，取得加盟以來首個入球，助球隊半場領先，其後史篤城預備組順利以3：2力克Sporting Khalsa Development晉級。

陳頌文效力的史篤城，現時角逐女子國家聯賽（FA Women's National League）的北部賽區，即英格蘭女足第3級聯賽。

香港女足代表陳頌文轉投史篤城 移居英國曾獲曼城青年軍取錄

陳頌文代表史篤城預備組正選上陣，並取得入球。（史篤城女足Twitter截圖）

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