女足歐國盃︱英格蘭突破宿命4：0大勝瑞典 第三度入決賽力爭首冠
撰文：吳慕兒
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女子歐洲國家盃四強，主辦國英格蘭大戰瑞典。預期中勢均力敵的大戰，帶點意外地以英軍4：0大勝告終。這是他們繼1984年及2009年後，第三度置身決賽，力爭首度封后。
英格蘭女足近年表現穩定，2017年歐國盃、2019年世界盃到今屆歐國盃均能置身四強，可惜對上兩次大賽同在準決賽行人止步。今屆歐國盃他們遇上老對手瑞典，兩軍在2019世界盃季軍戰碰頭，當時瑞典以2：1獲勝摘季。
狀態大勇的阿仙奴前鋒美亞特（Beth Mead）確保同一命運不會重演，34分鐘隊友布朗絲（Lucy Bronze）一記中腰波傳入禁區，美亞特接應後第一時間轉身抽射破網，為英格蘭先開紀錄。這記射門不止盡顯射手本色，他為調校起腳位置的卸身動作更令人歎為觀止。
這記入球已是美亞特今屆賽事5場比賽中的第6個入球，並在射手榜領先，英國傳媒形容，今屆賽事彷如「美亞特的歐國盃」。
下半場甫開賽英軍便憑一次角球擴大比數，美亞特開出角球，投桃報李為布朗絲送上助攻，後者頭槌不負所托頂入成2：0。
超級後備路素（Alessia Russo）再次發威，後備上陣僅11分鐘便在68分鐘憑一記後腳射門攻入他在今屆賽事第四球，英格蘭領前至3：0還未收夠籌，76分鐘美亞特再次為隊友鋪橋搭路，車路士前鋒卻比（Fran Kirby）笠射建功，造就英軍4：0大勝入決賽。
美亞特以一入球兩助攻獲選今仗最佳球員，對於射手榜處領先位置，他笑說，「很好，但有時被追趕感覺不是太好」。他隨即正色稱，自己從未想過射手榜事宜，「我只想為球疋 取勝。」
他們距離首奪歐國盃，只餘下最後一場，周日決賽對手將會是德國與法國一戰的勝方。
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