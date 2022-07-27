東亞錦標賽︱中國女足逼和日本韓國奪亞軍　翌日即到美國集訓

中國女足先後逼和韓國跟日本，奪得東亞足球錦標賽亞軍，賽後全隊會到美國集訓。



東亞足球錦標賽女子組賽事周二晚（26日）煞科，中國女足面對東道主日本，若中國隊取勝，即可壓過對手首度稱霸賽事。

雖然中國女足派出主力射手王霜擔任正選，但最終跟日本踢成0：0，只能獲得亞軍；日本則再度封后。

中國派出射手王霜擔正，仍無法攻破日本大門。（EAFF）

日本女足第四次贏得東亞足球錦標賽冠軍。（EAFF）

中國女足今屆錄1勝2和，面對強敵如日本跟韓國都能保持不敗，女將汪琳琳也奪得賽事最佳後衛獎項。內地媒體普遍對成績感到滿意，認為球隊往正確的方向前進，「可以看到希望」。

中國女足的汪琳琳奪得賽事最佳後衛獎項。（EAFF）

上任後帶領球隊連續8場國際賽不敗的主教練水慶霞，認為球員從比賽中建立信心，傷癒的球員也逐漸找到狀態。「年輕隊員經驗較少，希望她們通過比賽提升個人能力，也增加自己的野心。作為球隊，我們也會繼續改進。」

中國女足未能創造歷史，首次在東亞錦標賽封后。（新華社）

內地傳媒報道，中國女足在今天會飛往美國三藩市開始為期約1個月的海外集訓，備戰明年杭州亞運及女子世界盃。

水慶霞解釋背後原因，「希望能和美國不同類型的球隊有對抗的機會。而在歐洲、美國球會效力的球員，也可以參加集訓，讓我有機會與她們多溝通，並在技術、戰術層面對她們有更多了解。」