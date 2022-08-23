英格蘭女足入球紀錄保持者韋特宣布退役 「是時候讓位給下一代」
撰文：黎建明
出版：更新：
英格蘭女足入球紀錄保持者韋特（Ellen White）周一在Twitter宣布退役，讓位下一代。
33歲的韋特2010年首度為英格蘭披甲，12年間為代表隊上陣113場，攻入52球，僅比朗尼（Wayne Rooney）保持的英格蘭男足入球紀錄53球少一球。她生涯最後一場比賽是上月底的女子歐國盃決賽，她以正選前鋒身份於主場迎戰德國隊，在55分鐘被換走，最終英格蘭於加時以2：1擊敗德國捧盃，創造歷史。
女足歐國盃︱英格蘭突破宿命4：0大勝瑞典 第三度入決賽力爭首冠英格蘭女足贏冠軍靠運動胸圍 專家歐國盃前解決「戴錯bra」問題足球．人物誌︱英格蘭金靴一年內由雙失變英雄 美亞特奇幻之旅女子歐國盃︱英格蘭擊敗德國首奪大賽錦標 凱利後備奠勝除衫慶祝女子歐國盃｜英格蘭拖延時間的藝術 奪冠前不失風度地力保勝局
韋特周一在Twitter宣布退役，她指一直希望對退役的決定有自主權，並表示勝出歐國盃是夢想成真，亦是時候離開。韋特宣布退役後，英格蘭女足、她曾效力的球會與前隊友分別發出帖文，表達祝賀。
香港女足代表陳頌文轉投史篤城 移居英國曾獲曼城青年軍取錄東亞錦標賽︱中國女足逼和日本韓國奪亞軍 翌日即到美國集訓女足歐國盃︱英格蘭絕地反擊入四強 加時2：1挫大熱門西班牙女足歐國盃︱英格蘭8：0大炒挪威提早晉八強 創賽事最大分差紀錄足球熱話｜奧脫福熱鬧與你無關 網民諷女足歐國盃氣氛勝曼聯賽事突破傳統框框 帶動女足狂熱傑志女足半職業化首季奪聯賽盃 用成績證方向正確：望更多人仿傚