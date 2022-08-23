英格蘭女足入球紀錄保持者韋特宣布退役　「是時候讓位給下一代」

英格蘭女足入球紀錄保持者韋特（Ellen White）周一在Twitter宣布退役，讓位下一代。



33歲的韋特2010年首度為英格蘭披甲，12年間為代表隊上陣113場，攻入52球，僅比朗尼（Wayne Rooney）保持的英格蘭男足入球紀錄53球少一球。她生涯最後一場比賽是上月底的女子歐國盃決賽，她以正選前鋒身份於主場迎戰德國隊，在55分鐘被換走，最終英格蘭於加時以2：1擊敗德國捧盃，創造歷史。

英格蘭女足入球之后韋特（Ellen White）退役。（Getty Images）

韋特周一在Twitter宣布退役，她指一直希望對退役的決定有自主權，並表示勝出歐國盃是夢想成真，亦是時候離開。韋特宣布退役後，英格蘭女足、她曾效力的球會與前隊友分別發出帖文，表達祝賀。