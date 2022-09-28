歐國聯速評｜C朗拿度不得不認老　葡萄牙善用與否關係世界盃前程

C朗拿度在歐國聯為葡萄牙正選披甲，踢足90分鐘，屢失良機，最後球隊以0：1不敵西班牙。眼見有些控球及埋門，如果是年輕的C朗，相信會處理得更好，真的不得不認老了！不過，若果要葡萄牙教練費蘭度山度士安排C朗踢後備，或者換他離場，面對的壓力肯定遠在曼聯的坦赫格之上，就不知老帥有沒有如此魄力！



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C朗再次在葡萄牙踢足90分鐘，他在比賽中錯失了幾次黃金機會。（Getty Images）

葡萄牙今場明顯踢得較守勢，想打穩守突擊，可能跟他們和波便可晉級歐國聯4強有關，亦可能懾於西班牙的控球能力。雖然葡萄牙今場控球不足4成，但在貝拿度施華及般奴費南迪斯策動下，還有不少射門機會，9次攻門，4次中目標。

談到今場對西班牙的失利，費蘭度山度士認為球隊的逼搶未能持續到尾，他說：「在下半場頭15分鐘，球隊作出更多的壓逼，我們製造到兩三個入球良機。之後，我們再控不住球，球隊墮後，停止逼搶，陷於被動的困局。我換入祖奧馬里奧及域天拿，就是希望搶回更多控球。我們做不到，開始縮後，即使如此，我們都有兩次很好的機會，但入不到波。」

C朗今仗對西班牙踢正選中鋒。（Getty Images）

C朗今場有3次黃金機會，在47分鐘，迪亞高祖達前場逼搶成功，放直線予C朗走位，兩人配合意識非常好，但C朗單刀射門被烏尼西蒙撲出。

72分鐘，祖達禁區頂接應左路的傳球，吸引到兩名西班牙守將注意，他轉身再傳予右邊無人看管的C朗，後者可以單對單面對烏尼西蒙，但C朗一控後動作有點慢，被回防的西班牙球員破壞。

完場前，葡萄牙有次追平良機，C朗顯示射術，接應左路斜傳，入楔禁區，球不着地，右腳一抽，被烏尼西蒙救出。

除了這3次機會外，C朗在上半場有次逼搶西班牙門將烏尼西蒙，但慢了一步，西蒙先將皮球踢走，C朗再倒地，未能博到12碼。

順着C朗意思場場用他踢足90分鐘，並非對他及球隊的最好選擇。（Getty Images）

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從今場的表現來看，37歲的C朗不是踢得特別差，維持在曼聯的水平。他的射門技術與走位意識俱在，但有些要求速度及反應的時刻，他就顯得有點慢。

其實，37歲的球員有這樣的表現也不容易，但跟幾年前的巔峰比，身體上的下滑是顯而易見的，也是十分正常的。再強的球員，也敵不過歲月，而C朗已經是球壇其中一位最能夠抵抗歲月流逝的頂級球員。

現在的C朗，或者已經不能一周連踢兩場高強度比賽的正選，就算踢正選，也不能連續踢足90分鐘。以C朗的求勝欲，他肯定想場場踢足，但作為場邊的教練，理應看得出這個問題。曼聯的坦赫格今季已經作出示範，正式將C朗打為副選。

當然，將曼聯的C朗打入後備，與將葡萄牙的C朗打入後備，是完全兩回事。在曼聯，C朗只是其中一位功勳名宿，而且中途離隊多年，縱有名聲，但地位並非完全不能撼動。在葡萄牙卻是另一回事，C朗毫無疑問地是這個國家的球壇史上第一人。要將國家隊史上第一人打入後備，或者在關鍵時候換走他，並非一般教練能夠承受這份壓力，敢於作出這樣大膽的決定。

怎樣善用C朗，會是費蘭度山度士在世界盃的一大考驗。（Getty Images）

在接下來的世界盃，賽程會更加密集，更考驗球員的體能分配，乃是對C朗及葡萄牙的一大挑戰。在世界盃，葡萄牙要在9日內踢3場分組賽，加納、烏拉圭及韓國皆非善類，如果教練費蘭度山度士不能善用C朗，幫他揚長避短，葡萄牙在分組賽陰溝裏翻船也不出奇。

再者，葡萄牙也非無人可用，他們前線有祖達及拉菲爾利亞奧，才華橫溢的進攻中場更加多。在分組賽，葡萄牙有足夠人手讓C朗輪休。如果面對強隊要踢逼搶，葡萄牙何不先派年輕人打正選，消耗對方體能，到下半場關鍵時刻，再調養精蓄銳的C朗入場，效果相信比C朗場場踢足90分鐘更佳。