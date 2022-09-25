歐國聯｜C朗血流披面再遭罰十二碼　照領葡萄牙大炒捷克展歡顏

葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）今季英超在曼聯暫時未能站穩正選，但他今晨（25日）在歐洲國家聯賽B組，為葡萄牙正選上陣作客捷克，雖然早段便意外受傷，一度血流披面，又不幸地遭罰十二碼，但他仍踢足全場、交出助攻，終助國家隊以4：0大勝，令他笑逐顏開。



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C朗拿度今季英超首6輪賽事過後，只曾為曼聯正選上陣1場，其餘5場聯賽都擔任後備，而「紅魔鬼」戰績同時大有改善，使這位37歲球星短期內或難以重返正選；英足總周六亦宣布就上季C朗疑出手拍打一名愛華頓小球迷手上電話、致對方受傷及電話毀壞，對他提訴，使他場內場外都受不少困擾。

C朗拿度近期在場內場外都不算順利。（Getty Images）

來到國際賽，C朗仍以隊長身份領葡萄牙出戰歐國聯，今仗作客捷克，他的上半場卻遭遇連環不幸，13分鐘，他在禁區內接應傳中躍起飛頂，遇上對手門將華歷克（Tomas Vaclik）同時出迎，C朗的臉與華歷克雙手撞個正着，隨即倒地、掩面，原來其鼻子受傷更流得滿臉鮮血，比賽隨即暫停，讓軍醫入場治理。

I hope Cristiano Ronaldo is ok, looks a nasty injury to his face. He sustained the injury while playing for Portugal. 🇵🇹 pic.twitter.com/RaZbfy5Dku — Frank Khalid (@FrankKhalidUK) September 24, 2022

C朗拿度與對手門將相撞後血流披面，要即時接受治理。（美聯社）

C朗在接受治療期間狀甚痛苦，但以棉花塞鼻及貼上膠布後，他仍繼續作賽。整個上半場對C朗而言毫不順利，先是受傷流血，一次禁區內犯手球亦令他遭判罰十二碼，但捷克的柏德列舒希克（Patrik Schick）操刀射失，使C朗未致成為失波罪人。

C朗受傷後又在禁區內犯手球被罰十二碼，不過對手射失。（Getty Images）

葡萄牙陣中的曼聯兵全場表現出色，參與全部4個入球，當中達洛治全場貢獻兩個入球，般奴費南迪斯交出1入球1助攻，而C朗亦在末段交出助攻予迪奧高祖達射入全場第4球入球，助葡萄牙大勝4：0。同組的西班牙同日爆冷在主場敗予瑞士，令葡萄牙暫時穩居榜首，只要在下周二對西班牙的最後一場分組賽保持不敗，便能進入明夏的決賽周。

葡萄牙最終大勝一場，C朗亦笑逐顏開。（Twitter@selecaoportugal）

雖然C朗今仗不幸「爆鼻」流下一道明顯傷口，但葡萄牙大勝一場，他亦笑逐顏開，賽後對受傷隻字未提，只在社交媒體發文慶祝勝利，道：「精彩的比賽、重要的團隊勝利！我們繼續集中精神向目標進發。感謝葡萄牙人民的支持」。