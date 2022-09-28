歐國聯｜西班牙絕殺葡萄牙 奪四強最後一席
撰文：顏銘輝
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歐國聯A2組，西班牙靠艾華路莫拉達在88分鐘絕殺，作客以1：0擊敗葡萄牙，在積分榜後來居上升榜首，晉級4強。西班牙將會跟克羅地亞、意大利及荷蘭爭奪歐國聯冠軍。
賽前西班牙落後葡萄牙兩分，今場榜首大戰一定要贏波才能壓過對手入4強。西班牙今場場面上佔主導，有64%控球，射門次數亦稍在葡萄牙之上。踢到88分鐘，丹尼爾卡華積右路傳中，尼高威廉斯遠柱近底線頭槌頂回中路，莫拉達無人看管，近門抽入，為西班牙取得這場勝利。
同組另一場，瑞士主場以2：1擊敗捷克。A2組踢完6輪賽事後，西班牙以11分壓過葡萄牙排首位，晉級4強，葡萄牙以10分居次席，瑞士以9分排第3位，而4分的捷克包尾要降班。
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