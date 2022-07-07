溫網︱哈薩克美女球手創歷史　原籍俄羅斯不獲資助4年前轉跑道

今屆溫布頓網球錦標賽屢創歷史，繼查比雅創下非洲或阿拉伯女子球手歷來最佳成績、34歲德國媽媽瑪利亞勇闖四強、澳洲「壞孩子」基域奧斯首度晉身大滿貫男單準決賽後，2018年起代表哈薩克的列巴堅娜（Elena Rybakina），同樣置身最後四強，成為史上首位晉身溫布頓及大滿貫四強的哈薩克球手。

俄羅斯入侵烏克蘭令今屆溫網禁止俄羅斯球手參賽，列巴堅娜早已轉籍不受此限，她同時是今屆賽事唯一在俄國出生而能置身最後階段的球手。



列巴堅娜成為史上首位晉身溫布頓及大滿貫四強的哈薩克球手。（Getty Images）

年初世界排名曾升上新高第12位的列巴堅娜，現時排第23位，被列今屆溫網17號種子。俄羅斯盛產美女，金髮碧眼的她也不例外，相對一班男子球手亮麗的另一半，列巴堅娜亦完全不落下風。她在今屆賽事相當順利，頭4戰全部兩盤過關，包括次圈擊敗2019美網女單冠軍安迪莉絲古（Bianca Andreescu）。

八強面對非種子球手、世界排名第45的澳洲球手湯珍奴域（Ajla Tomljanovic），終於要打到第三盤，她先失一盤4：6，繼而以6：2、6：3連取兩盤反勝。俄羅斯入侵烏克蘭後，俄國球手處境尷尬，今屆溫布頓大會甚至禁止俄羅斯及白俄羅斯球手參賽，不過在莫斯科出生和成長的列巴堅娜，卻不受影響。

列巴堅娜代表哈薩克出戰東京奧運，女單打入最後四強，可惜在銅牌戰飲恨得第四名。（Getty Images）

4年前一個決定 改變一生

從小她已代表俄羅斯出賽，青年組排名高達第三位。即使如此，列巴堅娜跟很多當地球手一樣，並未得到俄羅斯網球協會任何資助，要靠家人負擔大部分訓練和比賽開支。4年前即將升讀大學，踏入人生交叉點。

持續打網球，升上成人組後費用只會愈來愈高。2018年當她19歲的時候，哈薩克伸出援手——以代表這個國家的代價，換來財政資助和使用網球訓練設施的權利，她選擇了改變。「我認為那是很好的時機，他們想找球員，而我正尋求幫助。他們相信我，因此我覺得是個很好的組合，我們找上了對方。」

列巴堅娜美圖集：

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她對哈薩克心存感激，當記者問到她覺得自己「似是俄羅斯還是哈薩克人多些」時，卻考起列巴堅娜：「這是個困難的問題。我在俄羅斯出生，現在當然是代表哈薩克。」

「我已走過漫長旅程，打過奧運和聯合會盃，得到很多幫助和支持。我感受到人們的支持，很開心可以代表哈薩克。而我帶來好成績，對哈薩克體育界也是好事。對我來說，要準確說出感受真是個難題。」俄羅斯球手遭溫網禁賽，她也代抱不平，「這不是你想聽見的事，因為我們是運動員。每個球手都希望比賽，在什麼地方出生不是他們能夠選擇。」

對於這場戰爭，她不欲多談，只想戰事早日完結，「當然我很同情他們，每個人都想在最大舞台、在溫布頓比賽。是的，我希望明年一切能回復正常。」周五（8日）晚上的四強戰，列巴堅娜會遇上2019年冠軍夏納，對上兩次交手均要打足三盤，最後勝利者同是夏納，她大讚對方是「偉大的冠軍」，同時希望盡力做好自己——今屆溫網若能贏多兩場，列巴堅娜和哈薩克的名字便能長留在網球界歷史長河之中。