F1｜總裁稱賽事「永不回到俄羅斯」　俄方批賽會政治化要求退款

2月俄烏戰爭爆發後，F1（一級方程式世界錦標賽）宣布原定9月舉行的俄羅斯站已被取消。F1行政總裁杜文歷卡尼（Stefano Domenicali）日前接受德媒訪問，指F1不會回到俄羅斯作賽。俄方指將要求F1退款。



「我一直認為大家應避免說『永不』。」杜文歷卡尼在訪問時說。「但是我可以保證這件事：F1不會與俄羅斯談判，不會再有F1賽事在當地舉行。」

咸美頓（Lewis Hamilton）或成為最後一屆F1俄羅斯站冠軍。（Getty Images）

負責俄羅斯站的宣傳人員Alexey Titov對俄媒表示，會要求F1就提早終止合約作出賠償。「我可以確定F1是欠我們違約金的，我們立場沒有改變：無論F1管理層對俄羅斯舉辦賽事的意願如何，我們都要求退款。」Titov認為現時全球體育極度政治化，而杜文歷卡尼的發言是出於政治考量，與賽車無關。

俄方認為杜文歷卡尼的言論是基於政治而非賽車。（Getty Images）

F1自2014年起舉辦俄羅斯站賽事，而2022賽季F1俄羅斯站原定在本年9月舉行，但2月爆發俄烏戰爭，車手如華迪爾（Sebastian Vettel）及韋斯達賓（Max Verstappen）率先表明反對在俄羅斯作賽，其後F1當局亦宣布取消俄羅斯站，哈斯車隊（Haas F1 Team）亦宣布與來自俄羅斯的冠名贊助商Uralkali及車手馬薩賓（Nikita Mazepin）終止合作關係。