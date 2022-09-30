F1．新加坡站｜韋斯達賓提早周末衛冕唔簡單　「有點不設實際」

韋斯達賓爭取兩連霸正式進入射程範圍！這名紅牛車手在本周末新加坡站，迎來今季首次挑戰F1（一級方程式世界錦標賽）世界冠軍的機會。「韋少」接受訪問時，坦言這個想法有點不設實際。



不經不覺，F1賽季已進入尾聲，本周末將在新加坡濱海灣賽道上演今季第17站。紅牛車手韋斯達賓（Max Verstappen）上站在意大利後來居上，贏得今季第11個分站勝利，現時已在車手榜榜首，拋離次席的陸克萊116分，「韋少」最快在今站就可成功衛冕世界冠軍。

意大利站｜韋斯達賓新加坡封王條件 咸美頓正式緣盡總冠軍

韋斯達賓在新加坡站衛冕的條件：

情況一：

1. 韋斯達賓奪得分站冠軍 + 最快圈速

2. 陸克萊排名第8或以下

3. 佩雷斯第4名或以下 + 佐治羅素未能獲勝



情況二：

1. 韋斯達賓奪得分站冠軍但未能造出最快圈

2. 陸克萊排名第9或以下（有無最快圈均可）

3. 佩雷斯第4名或以下 + 佐治羅素未能獲勝



韋斯達賓在意大利站贏得輕鬆，距離衛冕又近一步。（美聯社）

韋斯達賓衝冠在望：言之尚早

韋斯達賓已進入「叫糊」階段，周四（29日）接受傳媒訪問時，談及提早5站稱霸的可能性，他也直言有點天方夜譚，「我要贏，佩雷斯又要第4位或以下，還有陸克萊要在第8位或以下，這種巧合有點難度，所以我沒有想太多。」人算不如天算，韋斯達賓衛冕相信也是時間問題，所以他也不心急，所以先享受今個比賽周末，其餘事宜再想也可。

相隔3年，F1即將重返日本，韋斯達賓認為下周的日本站才真正的衝冠機會。鈴鹿賽道對「韋少」亦有特別意義，「日本很正，我記得當年我首度F1亮相，正是在日本站的練習，我在鈴鹿賽道留下不少深刻印象，另外日本又是本田的主場，若果成功衛冕，將會有多重意義。」

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韋斯達賓接受訪問時，刻意淡化今站封王的可能性。（Getty Images）

咸美頓為車迷着想

上季的「咸韋大戰」，由頭鬥到尾，今季由韋斯達賓一枝獨秀，明顯相對平淡。一旦韋斯達賓提早封王，餘下賽事將變例行公事。咸美頓（Lewis Hamilton）站在車迷立場，當然不希望太早蓋棺，「太早知道冠軍誰屬，對車迷也不是一件好事。就像上年及2008年，爭標鬥到最後一刻，這種刺激不言而喻，希望未來再有機會有這局面。」

咸美頓與平治今季仍未開齋，他們力爭在新加坡夜賽破冠軍荒。

倘若韋斯達賓太早封王，咸美頓坦言對車迷也不是一件好事。（Getty Images）

全季F1全季賽程：

F1今季全季賽程（01美術製圖）

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