F1｜2023年賽程出爐　史上最多分站車迷高興卻苦了車隊

F1（一級方程式世界錦標賽）日前公布2023年賽程，將舉行破紀錄的24個分站，當中包括回歸的中國站及卡塔爾站，還有相隔41年重返美國拉斯維加斯。

全季賽事不斷橫跨歐﹑美﹑亞三大洲，單計每站之間的飛行里數，已經可以圍繞地球超過3周。



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F1賽會公布來年的賽程，將舉辦破紀錄的24個分站。與今年賽程相比，法國站被抽起，中國站及卡塔爾站重返F1，加上相隔逾40年再辦的拉斯維加斯站，全年合共24站。面對史上最多分站的一季，故此賽季提早至3月初於巴林揭幕，直至11月底在阿布扎比上演閉幕戰。

F1發展愈來愈好，當然是F1高層們樂見的事，主席兼行政總裁杜文歷卡尼（Stefano Domenicali）直言，破紀錄的分站數字證明了全球對F1的渴求，同時能夠與世界各地的車迷見面感到興奮。

拉斯維加斯站相隔40年回歸 2023年11月飛馳夜賭城

F1公布2023年賽程。（F1 Twitter截圖）

24站史上最長賽季

24個分站，最開心的就必定是車迷，但長達近9個月的賽季，卻苦了一眾車隊工作人員。細看賽程，完成首4站的亞洲賽站後，阿塞拜疆站與邁阿密站卻是「背靠背」（Back-to-Back），其後再有歐洲三連分站。戰至季尾，最後6站在8個星期內完成，來回中東及美洲，舟車勞頓確實難捱。

單計24個分站之間的飛行里數，完成全季需要飛133,570公里，合共里數可以圍繞地球超過3周，還未計車隊工作人員飛返原居地的距離，所以一年不止13萬公里。

來季長達近9個月，對車隊工作人員將會更加難捱。（Getty Images）

為減低碳排放重新安排賽程？

F1近年致力減低碳排放，希望在2030年達到碳中和。回帶至今年5月，當時杜文歷卡尼曾經提及，透過重新安排分站，將同洲份的賽站放在附近。

不過，根據明年賽程，就如邁阿密站及加拿大站，也是「零零舍舍」的一個美洲分站。事實上，不少分站與F1簽約時，已經預留各自的比賽日子，加上各地的天氣及主辦的因素等，所以如今難以重新編排。

邁阿密站被安排緊接阿塞拜疆站進行。（Getty Images）

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