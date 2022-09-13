F1｜艾邦割盲腸遇變故一度轉送深切治療部　驚魂後冀新加坡站復出

F1（一級方程式世界錦標賽）威廉士車隊泰國車手艾邦（Alex Albon）早前因盲腸炎缺席意大利站，他到當地醫院做手術，其後卻因呼吸困難，一度被送入深切治療部。



威廉士今季的6分，有4分是由艾邦取得。（Getty Images）

意大利站前，威廉士車隊今季所得4分全部來自艾邦。艾邦在參與周六意大利站的練習時感到不適，隨即送院接受手術，其位置由前F2冠軍、車隊後備車手迪維斯（Nyck de Vires）頂上。

艾邦一度轉送ICU

26歲的艾邦周六時間早上送至意大利醫院治療，並在中午成功進行腹腔鏡手術。手術後，艾邦出現不尋常的「麻醉藥併發症」，導致呼吸困難，須轉入深切治療部並使用呼吸機。

當晚艾邦恢復進度良好，周日早上已可停用呼吸機，轉回一般病房，車隊估計他周二（13日）可回家休養。

艾邦一度需入深切治療部，現已回到普通病房休養。（Getty Images）

車隊聲明指，艾邦將「全力專注恢復健康」，力求為9月30日新加坡站復出作好準備。

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