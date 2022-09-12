F1．意大利站｜替工車手一戰扭轉命運　臨危受命擊敗富二代隊友

F1（一級方程式）意大利站，韋斯達賓由第7位起步輕鬆奪冠，但是獲選最佳車手的，卻是臨危受命的「替工車手」迪維斯（Nyck de Vires）。

即使贏過F2和Formula E總冠軍，但作為27歲的「熟齡新秀」，他曾被視為畢生都無法出戰F1。未料意大利站的天降機會，卻讓他一戰扭轉命運，威廉士車隊更打「開口牌」，希望他明年可出戰。



迪維斯今周的故事為車迷津津樂道：這位27歲荷蘭車手在2019年贏得F2冠軍後未能升上F1，由2020年成為平治測試車手、其後任後備車手至今。今周意大利站，他除了在周五替平治「客戶隊」阿士頓馬田做一節自由練習，原定在周六的排位賽前替F1官方電視台主持節目，卻在當日早上喝着咖啡時，接獲平治另一客戶隊——威廉士車隊求助。

原來威廉士主將艾邦盲腸炎入院，希望迪維斯能代為出戰。

迪維斯（右）間中會為F1官方電視台出任節目主持。（F1TV）

結果，迪維斯就這樣突然跳進威廉士戰車，參加了人生第一場F1賽事。儘管作為2021年Formula E總冠軍、2019年F2總冠軍，但他已27歲。對比近年往往二十出頭便登上F1的新秀，迪維斯可算超齡，外界本來認為他不會有機會出戰F1，自然對他突然出戰人生第一場F1賽事毫無期望。輿論普遍認為，即使另一威廉士車手拉迪菲屢獲劣評，也不會輸給迪維斯。

迪維斯（右）在F1比賽周、而自己不用出戰Formula E時，多是以後備車手身份在平治車房裏觀賽。（Getty Images）

無準備下打入Q2再得分 獲選最佳車手

但迪維斯穩穩把握住這千載難逢的大好機會，交出超乎所有人預期的表現。他先在排位賽擊敗Q1出局的隊友拉迪菲，打入Q2，取得相當不俗的第13名。入到正賽，受惠於半數車手罰格而排第8位起步，即使全程與其他經驗豐富的車手鬥法，他仍守住積分位置，以第9名完賽。相反，已在威廉士第3年的拉迪菲，在第10名起步、以第15名完賽，今季仍未得分。

迪維斯在整場賽事與一眾常規車手鬥法，表現毫不遜色。（Getty Images）

迪維斯臨危受命下人生第一次出戰F1，便得到2分，也意味他即使只賽1場，也已在車手積分榜超越拉迪菲，進佔第20位；拉迪菲則以0分排在第21名，排名比他低的只得季初兩度後備出賽的侯根保，作為20名常規車手之一竟然排在21位，實在恥辱。

車迷也以投票表示對迪維斯的認同：在F1官方的「比賽日最佳車手」選舉中，迪維斯以24.8%得票率，力壓主場車隊法拉利的辛斯（21.1%）和奪分站冠軍的韋斯達賓（13.2%）當選。

在F1官網的車手積分榜，迪維斯連照片都未有，但獲得2分後，將作為常規車手的「一場隊友」拉迪菲擠到第21名，拉迪菲是20名常規車手中，唯一尚未得分的一個。（F1官網）

迪維斯由被看輕的後備，突然一躍成為今站主角，他賽後剖白：「這個周末發生的事，由周六到周日，一切都像是場夢。」他由賽前的車手巡遊說起，「跳進車手巡遊的車裏、感受大家對賽事的期待，然後還有機會出賽。在前10名起步，做好一場好比賽，在第一戰便得分，被選為最佳車手——一切都不可思議。」

明年有數支F1車隊還有席位未曾落實，在今站之前，當中傳聞威廉士有意棄用「十億富二代」拉迪菲，考慮人選包括今年出戰F2的薩根（Logan Sargeant），迪維斯也曾與威廉士傳緋聞惟並非大熱門，今仗他把握機會展現出自己的確有能力出戰F1，無疑是最佳考牌戰，也令他未來在F1獲得席位的機會急增。

迪維斯賽後獲多名車手道賀：

威廉士領隊：是否加盟由他作主

威廉士領隊卡比圖（Jost Capito）賽後即時興奮地與迪維斯擁抱，並向傳媒大讚這位奇兵：「我們是突然找上他的，但他竟能表現得如此專業、完美，這實在前所未見！」

卡比圖之後幾乎是明言可以讓迪維斯在2023年為威廉士作賽：「我認識他一段時間了，他經常在我們（考慮起用的車手）名單上，但他也有其他職務在身，所以（會否為威廉士作賽）由他作主吧。他已展示了自己在F1的能力，我沒有太驚訝，因為我本來已對他期望甚高，只是他連這些期望也超越了，他要再考慮看看自己的未來，然後我們再去決定吧。」

威廉士領隊卡比圖（左）似乎十分希望迪維斯明年可為威廉士出戰。（Twitter@WilliamsRacing）

迪維斯則說得較含蓄，被問及對自己在F1的未來有什麼看法，他道：「這個行業競爭激烈，你的上一戰如何，你的水平就如何（You're as good as your last race），猶幸我有好好地把握住今次的機會。不過，我能否出戰F1不是由我去決定的，我只能盡力去做。」

迪維斯的情況證明了什麼？同樣曾效力威廉士車隊、現為平治車手的佐治羅素如是說：「我自小就跟他比賽，知道他有多快，他絕對值得在F1佔一席位。但這項運動就是如此，車手只得20個，不是每個人都會獲得機會的，但他現在已證明他的價值。」

季F1全季賽程：