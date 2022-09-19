F1｜辛斯與戰車「八字唔夾」感沮喪　連環不幸事件提早緣盡冠軍

F1（一級方程式世界錦標賽）法拉利車隊車手辛斯近日接受訪問時表示，對自己第一年擁有一部有競爭力的車，卻不能適應賽車以及無法持續勝利，感到沮喪。



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辛斯表示自己一開始時與這架車不合，後來情況有所改善。（Getty Images）

第二年效力法拉利的辛斯指，自己一開始未能適應新賽車，「我感到非常氣餒，經過多年良好表現，自己今年終於獲得一輛有爭冠實力的賽車，但這亦是我駕駛得最困難的車。就我的駕駛風格而言，這輛車相當難駕駛，亦很難找到自己喜歡的設定。然而賽季中有明顯改善，我開始適應賽車並呈現更高水平。」

辛斯在賽季頭兩站先後獲得第二與第三，然而後來開始厄運纏身，「當我準備挑戰總冠軍時，我在澳洲站『DNF』（未能完賽），這結果令我失去原先正面走勢。」

辛斯今年在英國站贏得生涯首座F1分站冠軍。（Getty Images）

辛斯分別在美國站、摩納哥站、加拿大站都成功站上頒獎台，並在英國站贏得生涯首座F1分站冠軍，「即使我自加拿大站與英國站後表現得更有競爭力，我仍然難以連續取得好成績。」

事實上，辛斯在澳洲站因戰車問題與自己失誤退賽後，曾多次未能完賽，包括伊莫娜站被撞出賽道退賽，阿塞拜疆站壞車，奧地利站因戰車引擎起火而退賽，另外亦出現如荷蘭站因車隊換胎失誤而損失大量時間等事故，導致辛斯未能經常挑戰分站冠軍，並喪失大量分數。

辛斯表示會與車隊一同進步，務求爭取總冠軍。（Getty Images）

然而辛斯仍相信他與法拉利會取得更多勝利，「我們作為團隊將會繼續進步，確保我們會達至贏得冠軍的水平。」

辛斯現時排在車手排行榜第五位，落後法拉利隊友陸克萊32分，分數上已無緣今季車手冠軍。