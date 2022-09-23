F1｜威廉士宣布與拉迪菲分手 意大利站不敵替工或變導火線
撰文：趙子晉
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F1（一級方程式世界錦標賽）車隊威廉士今日（23日）宣布，來季將不會與拉迪菲繼續合作關係。
27歲的拉迪菲（Nicholas Latifi），今季仍然未能「開齋」，成績同樣被隊友比下去。艾邦（Alexander Albon）上站意大利站突然患上盲腸炎，改由迪維斯做替工，可惜自2020年效力威廉士的拉迪菲，在排位賽及正賽皆不敵隊友，大有機會成為導火線，令車隊反思是否與這名「富二代」車手繼續合作。
威廉士車隊發聲明公布，與拉迪菲的合作關係直至今季季尾，車隊方面即將公布來季誰是艾邦的拍檔。
拉迪菲效力威廉士近3季，出戰55個分站，拿下7分。拉迪菲透過聲明向車隊上下致謝，坦言縱然未能取得理想成績，但依然是一趟美好的旅程，尤其是在上年匈牙利站取得首分時，這個感覺永遠都不會忘記。
迪維斯上站做替工的表現亮眼，威廉士領隊卡比圖（Jost Capito）不諱言希望這名Formula E前世界冠軍來投，但如今需要與艾法托利及Alpine「拗手瓜」，今年角逐F2的薩根（Logan Sargeant）也是潛在人選之一。
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