英超｜教過利物浦成致命傷 賓尼迪斯解釋在愛華頓為何失敗
撰文：高詩琦
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賓尼迪斯（Rafa Benitez）曾執教利物浦6個球季，他去年短暫執教愛華頓，終失敗收場，他受訪時指，正是紅軍前領隊的身份使他無法做好「拖肥糖」的工作。
賓尼迪斯在2004至10年間曾執教利物浦，此後在英超亦曾任車路士暫代主帥並贏得歐聯冠軍，去年他再一次回歸英超，成為紅軍同市宿敵愛華頓的主帥，令雙方不少球迷都覺得難以接受，最終賓尼迪斯僅執教半季，便在13戰得1勝的劣績下遭解僱。
這位西班牙籍主帥接受《天空體育》訪問時，解釋當時的困境：「愛華頓當時向我開出聘約，我深知會盡自己所能去做好這份工作、改善球會成績。但我也知道作為利物浦前領隊，要做這份工會有點困難，有些關鍵決定輪不到我來做，而這種情況由一開始便很清晰。」
「當時我跟一位部門主管開會，我問他，覺得一切都還好嗎？他回答我說：是的，一切都無可挑剔。」
但賓尼迪斯深知一切並不順利，因為自己根本不獲信任：「我也在想，如果（愛華頓在上一個球季）花了6億鎊（轉會費），但班主和球迷都不滿意的話，那即是不完美。所以我覺得我們要由內部作改變，但我沒法子一上任就去做這件事，因為我教過利物浦，別人會覺得，『這傢伙是來改變我們球會的』。」
他認為，這個身份成為他的制肘、亦是執教愛華頓的致命傷：「若是在另一間球會，我就會做到那些決定，過去我也做過，因為我很清楚要如何才能改善球隊表現，但在愛華頓，我就做不到了。」
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