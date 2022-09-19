英超｜阿仙奴傷兵滿營　15歲小將首亮相大舞台　阿迪達：佢準備好

2006年10月，酋長球場開幕，阿仙奴正式由高貝利球場搬進新主場。不足半年後，阿仙奴小將溫拿尼才誕生，這名年僅15歲的小將，首度代表兵工廠在英超上陣，打破史上最年輕的上陣紀錄。



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阿仙奴中場線有不少傷兵，包括隊長奧迪加特﹑伊美路維及艾利尼等，主帥阿迪達早已明言不排除派出年青球員。今仗作客鬥賓福特一仗，後備名單出現3名「大冧巴」球員。

阿仙奴清風送爽，換邊初段已領先至3球，大局已定。阿迪達末段決定換入年僅15歲的小將溫拿尼（Ethan Nwaneri），入替法比奧韋拉，雖然只是短短數分鐘，足以成為今場勝仗的另一亮點。

阿仙奴3：0輕取賓福特 奧迪加特缺陣另覓贏波方程式

溫拿尼首度在英超亮相，補時階段入替法比奧韋拉。（Getty Images）

破紀錄成英超最年輕

2007年出生的溫拿尼，以15歲181日之齡，打破原由哈維艾利洛（Harvey Elliott）保持的英超史上最年輕上陣球員紀錄。生涯的英超地標戰，必然是值得紀念的一件事，故此溫拿尼在社交網站連環貼文，上載今仗的圖片，簡單地配上「多謝」及「心心」的表現符號，而他的追隨人數亦突破10萬。

15歲，毫無疑問是隊中的「細細佬」，隊中的師兄當然關照他，馬天尼利完場時向球迷致意，特意把溫拿尼推上最前，這名中學生一臉靦腆地拍掌。今仗的阿仙奴作客球迷亦對他開玩笑，在看台上高呼「佢聽朝仲要返學！」（He’s got school in the morning.）

馬天尼利十分關照小師弟，特意推溫拿尼向球迷致意。（Getty Images）

越級挑戰，對溫拿尼並不陌生，早已成為不同組別的英格蘭小國腳。上年5月，他以14歲之齡首度在英超18歲以下聯賽登場，並隨即取得入球。今年9月初，溫拿尼突然被召上預備組，披甲59分鐘及交出1個助攻。

溫拿尼是英軍青年軍的常客。（Getty Images）

突然獲一隊機會 阿迪達：佢準備好

溫拿尼早前已經跟隨一隊操練，阿迪達決定給予他一個驚喜，「我在昨天才告訴他（溫拿尼）需要隨隊，我想他有作客的體驗及如何準備球賽等，他的眼神告訴我：『我已經準備就緒！』」縱然如此，不代表溫拿尼在阿仙奴的生涯平步青雲，阿迪達直言，今仗不代表一切，但溫拿尼值得這一個機會。

阿迪達果敢派出年僅15歲的小將，亦是向全隊上下傳送一個重要的資訊，「機會是留給有準備的人，我們十分願意給予小將機會，只要他們向我證明自己。溫拿尼就是個最佳的例子，就算年紀小，也有上陣的機會，這是對全隊的一個重要訊息。」

縱然溫拿尼破紀錄成為史上最年輕上陣的英超球員，但阿迪達坦言不代表他的生涯是平步青雲。（Getty Images）

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