英超｜阿仙奴傷兵滿營　15歲小將首亮相大舞台　阿迪達：佢準備好

2006年10月,酋長球場開幕,阿仙奴正式由高貝利球場搬進新主場。不足半年後,阿仙奴小將溫拿尼才誕生,這名年僅15歲的小將,首度代表兵工廠在英超上陣,打破史上最年輕的上陣紀錄。



阿仙奴中場線有不少傷兵,包括隊長奧迪加特﹑伊美路維及艾利尼等,主帥阿迪達早已明言不排除派出年青球員。今仗作客鬥賓福特一仗,後備名單出現3名「大冧巴」球員。

阿仙奴清風送爽,換邊初段已領先至3球,大局已定。阿迪達末段決定換入年僅15歲的小將溫拿尼(Ethan Nwaneri),入替法比奧韋拉,雖然只是短短數分鐘,足以成為今場勝仗的另一亮點。

溫拿尼首度在英超亮相,補時階段入替法比奧韋拉。(Getty Images)

破紀錄成英超最年輕

2007年出生的溫拿尼,以15歲181日之齡,打破原由哈維艾利洛(Harvey Elliott)保持的英超史上最年輕上陣球員紀錄。生涯的英超地標戰,必然是值得紀念的一件事,故此溫拿尼在社交網站連環貼文,上載今仗的圖片,簡單地配上「多謝」及「心心」的表現符號,而他的追隨人數亦突破10萬。

15歲,毫無疑問是隊中的「細細佬」,隊中的師兄當然關照他,馬天尼利完場時向球迷致意,特意把溫拿尼推上最前,這名中學生一臉靦腆地拍掌。今仗的阿仙奴作客球迷亦對他開玩笑,在看台上高呼「佢聽朝仲要返學!」(He’s got school in the morning.)

馬天尼利十分關照小師弟,特意推溫拿尼向球迷致意。(Getty Images)

越級挑戰,對溫拿尼並不陌生,早已成為不同組別的英格蘭小國腳。上年5月,他以14歲之齡首度在英超18歲以下聯賽登場,並隨即取得入球。今年9月初,溫拿尼突然被召上預備組,披甲59分鐘及交出1個助攻。

溫拿尼是英軍青年軍的常客。(Getty Images)

突然獲一隊機會 阿迪達:佢準備好

溫拿尼早前已經跟隨一隊操練,阿迪達決定給予他一個驚喜,「我在昨天才告訴他(溫拿尼)需要隨隊,我想他有作客的體驗及如何準備球賽等,他的眼神告訴我:『我已經準備就緒!』」縱然如此,不代表溫拿尼在阿仙奴的生涯平步青雲,阿迪達直言,今仗不代表一切,但溫拿尼值得這一個機會。

阿迪達果敢派出年僅15歲的小將,亦是向全隊上下傳送一個重要的資訊,「機會是留給有準備的人,我們十分願意給予小將機會,只要他們向我證明自己。溫拿尼就是個最佳的例子,就算年紀小,也有上陣的機會,這是對全隊的一個重要訊息。」

縱然溫拿尼破紀錄成為史上最年輕上陣的英超球員,但阿迪達坦言不代表他的生涯是平步青雲。(Getty Images)

