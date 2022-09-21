利物浦對曼聯傳奇賽周六上演 貝碧托夫沙比阿朗素大鬥法 附陣容
這個周末是國際賽期，英超暫停，但有場星味甚至更勝英超的比賽，周末會在晏菲路球場上演，就是利物浦對曼聯的傳奇元老賽。兩隊陣容星光熠熠，利物浦有沙比阿朗素、路爾斯加西亞、軒索斯，而曼聯則有貝碧托夫、史譚、卡域克。
這是由利物浦及曼聯合辦的「北方傳奇慈善賽」的次回合，雙方在5月時於奧脫福踢了首回合，當時利物浦作客贏3：1，最重要的是為曼聯基金籌得130萬鎊。
在當地時間周六下午3時，利物浦及曼聯的傳奇隊將於晏菲路再交手。曼聯由安迪列治（Andy Ritchie）執教，高爾（Andy Cole）為助教，至於利物浦的教練團就由杜格利殊（Kenny Dalglish）、魯殊（Ian Rush）及艾德列治（John Aldridge）組成。
利物浦陣容：杜迪克（Jerzy Dudek）、韋斯達維特（Sander Westerveld）、艾比路亞（Alvaro Arbeloa）、奧利里奧（Fabio Aurelio）、軒索斯（Stephane Henchoz）、格連莊臣（Glen Johnson）、凡美（Bjorn Kvarme）、史卡迪爾（Martin Skrtel）、查奧爾（Djimi Traore）、（Gregory Vignal）、沙比阿朗素（Xabi Alonso）、戴奧（Salif Diao）、路爾斯加西亞（Luis Garcia）、馬克干沙利斯（Mark Gonzalez）、拿泰歷（Anthony Le Tallec）、利亞拿（Albert Riera）、施素高（Momo Sissoko）、達寧（Stewart Downing）、羅比堅尼（Robbie Keane）、麥斯洛迪古斯（Maxi Rodriguez）、冼拿馬邦高尼（Florent Sinama-Pongolle）、禾路連（Andriy Voronin）
曼聯陣容：雲迪古（Raimond van der Gouw）、派京頓（Kevin Pilkington）、布歷摩亞（Clayton Blackmore）、艾雲（Denis Irwin）、朗尼莊臣（Ronny Johnsen）、史譚（Jaap Stam）、路爾斯華倫西亞（Antonio Valencia）、布隆基斯（Jesper Blomqvist）、卡域克（Michael Carrick）、費查（Darren Fletcher）、吉遜（Darron Gibson）、普波斯基（Karel Poborsky）、佩治（Danny Pugh）、貝碧托夫（Dimitar Berbatov）、費沙甘保（Fraizer Campbell）