利物浦對曼聯傳奇賽周六上演　貝碧托夫沙比阿朗素大鬥法　附陣容

這個周末是國際賽期，英超暫停，但有場星味甚至更勝英超的比賽，周末會在晏菲路球場上演，就是利物浦對曼聯的傳奇元老賽。兩隊陣容星光熠熠，利物浦有沙比阿朗素、路爾斯加西亞、軒索斯，而曼聯則有貝碧托夫、史譚、卡域克。



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利物浦及曼聯傳奇隊在5月於奧脫福交手，當時利物浦贏3：1。（Getty Images）

這是由利物浦及曼聯合辦的「北方傳奇慈善賽」的次回合，雙方在5月時於奧脫福踢了首回合，當時利物浦作客贏3：1，最重要的是為曼聯基金籌得130萬鎊。

在當地時間周六下午3時，利物浦及曼聯的傳奇隊將於晏菲路再交手。曼聯由安迪列治（Andy Ritchie）執教，高爾（Andy Cole）為助教，至於利物浦的教練團就由杜格利殊（Kenny Dalglish）、魯殊（Ian Rush）及艾德列治（John Aldridge）組成。

利物浦傳奇隊有路爾斯加西亞攻堅。（Getty Images）

利物浦陣容：杜迪克（Jerzy Dudek）、韋斯達維特（Sander Westerveld）、艾比路亞（Alvaro Arbeloa）、奧利里奧（Fabio Aurelio）、軒索斯（Stephane Henchoz）、格連莊臣（Glen Johnson）、凡美（Bjorn Kvarme）、史卡迪爾（Martin Skrtel）、查奧爾（Djimi Traore）、（Gregory Vignal）、沙比阿朗素（Xabi Alonso）、戴奧（Salif Diao）、路爾斯加西亞（Luis Garcia）、馬克干沙利斯（Mark Gonzalez）、拿泰歷（Anthony Le Tallec）、利亞拿（Albert Riera）、施素高（Momo Sissoko）、達寧（Stewart Downing）、羅比堅尼（Robbie Keane）、麥斯洛迪古斯（Maxi Rodriguez）、冼拿馬邦高尼（Florent Sinama-Pongolle）、禾路連（Andriy Voronin）

相信今場仍會見到馬克干沙利斯及史譚的鬥法。（Getty Images）

曼聯傳奇隊的朗尼莊臣及布隆基斯仍在次回合陣中。（Getty Images）

曼聯陣容：雲迪古（Raimond van der Gouw）、派京頓（Kevin Pilkington）、布歷摩亞（Clayton Blackmore）、艾雲（Denis Irwin）、朗尼莊臣（Ronny Johnsen）、史譚（Jaap Stam）、路爾斯華倫西亞（Antonio Valencia）、布隆基斯（Jesper Blomqvist）、卡域克（Michael Carrick）、費查（Darren Fletcher）、吉遜（Darron Gibson）、普波斯基（Karel Poborsky）、佩治（Danny Pugh）、貝碧托夫（Dimitar Berbatov）、費沙甘保（Fraizer Campbell）