英女王逝世︱利物浦球迷叛逆行為再成焦點　噓國歌為何成為習慣

英國國喪之際，利物浦今晚深夜歐聯主場迎戰阿積士，紅軍球迷的行為再成外界關注焦點。上季足總盃和聯賽盃決賽，利迷均向國歌報以噓聲，就連頒獎嘉賓威廉王子也不放過，引來「不愛國」批評。

外界憂慮今夜為女王默哀環節，利物浦球迷會再度攪事，被領隊高普反駁。英國王室深受國民愛戴，為何單單利物浦一隊總是作出反叛行為？



上季聯賽盃和足總盃（圖）決賽，奏英國國歌環節，利物浦球迷均報以噓聲。（Getty Images）

英國時間9月8日傍晚6時半，英女王逝世消息一出，英國以至全球政要、名人、體育明星到普通人，紛紛在社交媒體發文哀悼，利物浦的動作相對較慢，最初並無反應，直到8時10分才上載一張1965年足總盃決賽女王向紅軍隊長耶殊（Ron Yeats）頒發獎盃的照片，寫上：「利物浦足球會對女王陛下伊利沙伯二世離世感到哀傷，我們向王室家族致以誠懇慰問。」

利物浦的悼辭來得較其他球會慢，並非無心之失，相反，其實是避免得罪自家球迷刻意為之。由噓國歌到噓威廉王子，現在連為英女王默哀也擔心利迷會喝倒彩，原因是由宗教、社會發展到希斯堡慘劇長年累積下來的惡果。

足總盃決賽威廉王子向利物浦將帥頒獎，利迷報以陣陣噓聲。（Getty Images）

我們不是英國人

利物浦主場晏菲路不時可以看到「我們是利物浦人，不是英國人」（We're Scouse, not English）的橫額，怨恨並非出自單一事件，而是長年綜合得來。英國國教是基督新教，國王為國家宗教之首，眾多愛爾蘭移民聚居的利物浦，卻是全國信奉天主教人口最高的城市。宗教信仰與王室不同，最多只是令雙方格格不入，引發當地人反政府情緒，直接與1980年代戴卓爾夫人領導的保守黨政府政策有關。

利物浦曾是英國工業重鎮和主要港口之一，二戰後經濟受重創，工業持續式微，政府不單未提供任何協助，任由這個光輝一時的城市自生自滅，甚至削減公共服務，導致當地失業和貧窮問題嚴重，罪案率長年高企。

利物浦主場晏菲路不時可以看到「我們是利物浦人，不是英國人」橫額。（Twitter）

希斯堡慘劇成永恆之刺

2011年官方文件揭露，戴卓爾夫人刻意抽走當地資源，迫使居民離開，「直接讓他們捱餓」。文件內容指出，保守黨政府30年管治下，官員屢次促請戴卓爾夫人不要為利物浦花費公帑。事實上，當地人早已感到利物浦長年缺乏政府支援，那份報告只是將猜測落實而已，利物浦市民對英國政府的怨恨早由1980年代開始延續至今。

除此之外，還有導致98名球迷死亡的希斯堡慘劇，當年在警方掩蓋真相、英國《太陽報》以假新聞推波助瀾之下，事件被說成是利物浦流氓球迷醉酒惹禍，警方在保守黨官員包庇下，利迷含冤多年。慘劇在1989年發生，直到20年後、2009年成立獨立調查委員會重查事件，2012年報告確認警方因為失職而諉過球迷，及後死因庭指警方和救援人員嚴重疏忽，令球迷非法被殺，涉事警官陸續被起訴，才真相大白。

經過當地人窮追不捨多年，利物浦球迷終於討回公道，不過他們絕不忘記當年政府的嘴臉，這正是利迷長年反政府和不太支持英格蘭國家隊的直接原因。由於英國王室代表保守力量，站在英國政府和高牆一方，國歌名亦為《天佑我王》，因此連帶受到利迷喝倒彩。

利物浦領隊高普在歐聯賽前記者會直指不用他來教球迷何謂尊重。（Getty Images）

高普：我不用教球迷何謂尊重

今晚深夜歐聯利物浦主場對阿積士，賽前料將為英女王默哀一分鐘，周一賽前記者會領隊高普被問到利迷會否再噓國歌，他說：「我認為這是件正確的事，我不認為我們的球迷需要我作出任何有關以示尊重的建議。」又指，「我們的球迷已經多次顯示，他們懂得尊重別人。一個令我非常自豪的例子，就是當我們對曼聯，C朗拿度一家發生不幸事故的時候。那就是我預期的情況，明顯地，我們需要那樣做。」

高普稱，「我今年55歲，她是我唯一認識的英格蘭女王。我不認識她，但可看到她是個非常溫暖、親切、可愛的女士……重點當然不是我的想法，而是她身邊人的感受。我非常尊重他們的哀傷，明晚一戰如有默哀環節我會顯示尊重。」