F1．新加坡站｜車隊犯錯連累韋斯達賓失頭位機會　「我哋唔夠油」

F1新加坡站正賽將於今（2日）晚舉行，在車手榜上遙遙領先的紅牛車手韋斯達賓（Max Verstappen）將遇上考驗，要排第8位出賽。在昨日（1日）的排位賽，基於車隊的失誤，燃油不足，逼令韋斯達賓在關鍵一圈回維修站，導致他未能造出快圈。當他收到回站指示時，忍不住不斷爆粗，完全不明白車隊的決定。



在昨晚的新加坡站排位賽，法拉利的陸克萊（Charles Leclerc）造出1分49.412秒的最快圈速，搶得正賽頭位，而韋斯達賓的紅牛隊友佩雷斯就排第二位出賽。不過，連贏5站冠軍的韋斯達賓則要排第8位出賽。

為何韋斯達賓要排第8？原來與車隊犯錯有關。

在車手榜遙遙領先的韋斯達賓，在周日的新加坡站正賽，要排第8出賽。（Getty Images）

當韋斯達賓打算衝最後一圈時，紅牛車隊職員透過通訊系統說：「入站！韋斯達賓，入站！入站！入站！入站！」韋斯達賓一邊聽從指示，一邊滿腦子「問號」，激動地問車隊：「為何？為何？你們在說什麼？不明白呀！究竟發生了什麼事？」這幾句話之間夾雜了大量粗口。職員回覆，會稍後向他解釋。韋斯達賓未能衝到快圈，以第8位完成。

He was on-course for an unbelievable lap 😱



Max was unable to fight for pole in Singapore, after being called into the pits to ensure he had enough fuel for a sample after qualifying#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/lUdIsiu5HJ — Formula 1 (@F1) October 1, 2022

在昨晚的排位賽後，集憤怒與失望於一身的韋斯達賓，向傳媒解釋最後一圈發生什麼事，他說：「其實在之前一個圈，我都覺得都可以（衝快圈），但他們（車隊）告訴我放棄，我說可以。不過，在最後一個圈，他們叫我回維修站，後來我才知發生什麼事，我們不夠油了！」

在車隊的失誤下，韋斯達賓最後造不到快圈。（Getty Images）

「我感到極度沮喪，這件事根本不應該發生！」韋斯達賓認為，車隊監察住整個過程，就算戰車燃油不足，都應該早點通知他，讓他早作準備。他說：「我現在非常不高興。我知道成功要靠團隊的努力，我能夠犯錯，車隊都會犯錯，但這個是不能接受的。當然，你會從錯誤中學習，但真的很差，不應發生。」

韋斯達賓現在以335分領先車手榜，次席的陸克萊只有219分，若果陸克萊及佩雷斯今站成績未如理想，同時韋斯達賓又贏冠軍，他就有機會提早贏得總冠軍。然而，排位賽失利，令到這個可能性大減。

F1．新加坡站｜韋斯達賓提早周末衛冕可能性一覽

儘管韋斯達賓今季都試過多次在排位差之下贏分站冠軍，例如在之前的分站5連勝中，他在意大利站排第7位出賽，而在匈牙利及比利時站，他更分別僅排第10及第14出賽，但他坦言新加坡的賽道難爬頭，很難追趕排位的劣勢。

F1新加坡站排位賽結果。（Twitter）

他在排位賽後續說：「有點像摩納哥站，超級難爬頭，或者你可以在策略上做一些工夫，但我目前真的沒有心情去想明日（今晚）的比賽。一上到車，我就將竭盡所能，但對於剛才發生的事，我真的非常沮喪。」

【有網民開玩笑，韋斯達賓要在正賽為自己加油】