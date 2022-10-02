乒乓團體世錦賽｜朱成竹穩定發揮奠勝　港隊3：2挫法國取二連捷

世界乒乓球團隊錦標賽（2022 ITTF World Team Championships）第二天賽事，香港女子乒乓球隊繼首仗以場數3：0橫掃意大利後，再以3：2擊敗法國隊，取得分組賽兩連勝。



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「一姐」杜凱琹為港隊先拔頭籌。（Getty Images）

賽事採用五場三勝制。港隊第一場由「一姐」杜凱琹出戰18歲的Pavade Prithika，在先失一盤6：11後，以11：7、11：6與11：8連贏三局，局數以3：1擊敗對手，為港隊先拔頭籌。

第二場由朱成竹為港隊出戰世界排名25的華裔球手袁嘉楠。面對世界排名高自己68名的對手，朱成竹先以11：7、11：4贏得頭兩局後，第三局僅以9：11落敗。第四局戰況激烈，最終這次由朱成竹以11：9獲得勝利，總局數以3：1擊敗對手，為港隊再下一城。

總局數領先2：0後，李皓晴面對Pauline Chasselin，連失兩局7：11、9：11，第三局亦再以9：11惜敗，未能贏下第三場。法國追近至場數1：2。

第四場比賽港隊由杜凱琹迎戰袁嘉楠，第一局先敗9：11後，以11：3取下第二局，可惜其後兩局杜凱琹均以些微之差，分別以12：14與9：11惜敗，遺憾落敗。法國追成場數2：2平手。

港隊憑朱成竹關鍵時候發揮優異，最終以3：2獲勝。（香港乒總／資料圖片）

決勝第五場，港隊再次派出朱成竹，法國則由Pavade Prithika迎戰。第一局朱成竹落後2：4後連取6分，並以11：6先贏第一局；第二局朱成竹在開局大幅落後下追成平手，並在「刁時」成功反勝12：10，再取第二局。

朱成竹其後雖被對方以8：11贏得第三局，然而第四局保持高水平發揮，以11：6勝出，順利為港隊以場數3：2擊敗法國隊，取得分組賽二連勝。香港女子乒乓球隊將在明天早上10時迎戰巴西。

港隊團體世錦賽名單：



男團：黃鎮廷、林兆恒、吳柏男、李漢銘、姚鈞濤

女團：李皓晴、杜凱琹、蘇慧音、朱成竹、吳詠琳

