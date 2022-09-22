乒乓團體世錦賽｜冬奧後中國首辦大賽　成都剛解禁居民反應冷淡

世界乒乓球團體錦標賽9月30日在成都上演，是中國自今年2月北京冬奧後舉辦的首個大型體育賽事。疫情下中國已取消多項體育賽事，今次賽事須嚴格遵守多項防疫規定，現場觀眾人數亦設有限制。

就算球迷「餓波」已久，當地球迷似乎仍欠缺昔日對乒乓球的熱情。為什麼？



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冬奧後國內首項大型國際賽

自2月北京冬奧起，中國國內一直未有舉行大型體育賽事，如原定7月與8月在上海與深圳舉行的世界田聯鑽石聯賽已被取消。

中國多個城市仍受不同程度防疫限制，以主辦今屆世界乒乓球團體錦標賽的成都為例，當地衛生健康委員會9月1日宣布：「全體居民原則居家」，每戶每日可派一名持有24小時內核酸陰性證明的居民外出購買生活所需，亦有限制進入不同場所的人數。直到9月19日才放寬防疫措施，有序恢復生產生活秩序，惟仍受到一定限制：市民每周仍至少要進行1次核酸檢測，並需持有72小時內核酸陰性證明，才能進入指定場所與乘搭交通工具。

為確保賽事能夠舉行，國際乒乓球聯合會向當局爭取特別安排。（Getty Images）

為讓乒乓球團體世錦賽順利舉行，國際乒乓球協會成功為外國選手爭取特殊待遇，如北京冬奧安排一樣，賽事將以「氣泡」形式舉行，外國選手在絕大部分場合必須戴上口罩，但前往中國時毋須隔離，賽事期間亦只能在場館附近指定範圍以及酒店內活動。

德國乒乓球國家隊體育總監Richard Prause表示，理解當地正極力防疫，並滿意特別安排，「最重要是能略為散步，並呼吸新鮮空氣。」由於防疫限制，賽事不設公眾售票，只有指定獲邀人士才能進場，內地球迷對未能親自入場支持國家隊感到失望。

成都9月19日0時起，有序恢復生產生活秩序，大量居民凌晨解封後蜂擁火鍋店慶祝。（影片截圖）

封城封到怕 民眾反應冷淡

成都當地居民對賽事表現冷淡，甚至是抱有擔憂，德國媒體《德國之聲》訪問一名在成都設立軟件公司的居民，受訪者表示疫情期間承受巨大損失，因為很多客人已經破產，現時他需為公司經營問題而煩惱，沒有餘暇關注體育賽事。

另一名當地居民向該媒體抱怨，政府花費重金舉行賽事，對民眾近乎毫無得益，並擔心外國選手會將新冠病毒再次帶到成都，「當外國人離開時，我們可能又要再度封城。」