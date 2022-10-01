乒乓團體世錦賽｜黃鎮廷連勝兩度追平 港隊場數3：2力挫伊朗
撰文：趙子晉
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世界乒乓球團體錦標賽周五（30日）開鑼，港隊乒乓球男子隊首仗擊敗匈牙利後，今日鬥伊朗。港隊「一哥」黃鎮廷兩連勝，助港隊兩度追成平手，加上吳柏男最後一仗奠勝，港隊以場數3：2險挫伊朗，分組賽兩連捷。
由黃鎮廷、林兆恒、吳柏男、李漢銘、姚鈞濤組成的港乒男子隊，與張本智和領銜的日本、羅馬尼亞、伊朗、匈牙利同處一組爭取出線。
港隊在首場分組賽面對匈牙利，在先輸一場下，由黃鎮廷連取兩場，加上吳柏男的勝仗，港隊以場數3：1反勝。
鬥伊朗陷落敗邊緣 黃鎮廷連勝兩度追平
港乒男子隊今日（1日）再登場，派出原陣鬥世界排名第31位的伊朗，由吳柏男打頭陣鬥Nima Alamian，惟以7：11﹑5：11及5：11直落3局不敵對手。「一哥」黃鎮廷緊接登場，隨即收復失地，以局數3：0擊敗伊朗的Amir Hossein Hodaei，助港隊在場數追成平手。
第3場上陣的林兆恒，未能助港隊取得領先，直落3局告負Nima Alamian。黃鎮廷再度登場，惟連輸兩局8：11及7：11予Nima Alamian，陷入落敗邊緣。幸而黃及時回勇，第3局激戰至「刁時」以17：15扳回一城，然後乘勢連取兩局，以局數3：2反勝扳平。
港隊的勝負落在吳柏男手上，這名港將在先輸一局下，發力連搶三局，助港隊以場數3：2反勝伊朗，分組賽取得兩連勝。
港隊團體世錦賽名單：
男團：黃鎮廷、林兆恒、吳柏男、李漢銘、姚鈞濤
女團：李皓晴、杜凱琹、蘇慧音、朱成竹、吳詠琳
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