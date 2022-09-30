乒乓團體世錦賽｜港乒女隊打頭陣響勝鼓 場數3：0輕取意大利
撰文：趙子晉
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乒乓團體世錦賽今日（30日）於中國成都開鑼，港乒女子隊率先登場，首場分組賽鬥意大利。
由李皓晴﹑杜凱琹﹑蘇慧音﹑朱成竹及吳詠琳組成的港乒女子隊，與巴西﹑法國﹑意大利及南非同列第3小組，力爭繼東京奧運後，再添大賽獎牌。
蘇慧音列後備 港隊輕取意大利
首場分組賽遇上意大利，港隊派出李皓晴﹑杜凱琹及朱成竹，蘇慧音先列後備。首場先由杜凱琹打頭陣，鬥意大利的維華麗莉（Debora VIVARELLI），杜以11：5﹑12：10及11：5直落三局輕取對手，為港隊先拔頭籌。
朱成竹緊接登場，面對世界排名70位的碧高蓮（Giorgia PICCOLIN），即使一度被對方追成局數1：1，朱成竹仍再連贏兩局11：5及11：1，為港隊再下一城。「大師姐」李皓晴之後與艾莉雅（Nicole Arlia）交手，結果以11：6﹑11：7及12：10輕勝對手。
港女子隊以場數3：0輕取意大利，分組賽首仗旗開得勝，周日（2日）再度登場鬥法國。至於男子隊方面，今晚將亮相對匈牙利。
港隊團體世錦賽名單：
男團：黃鎮廷、林兆恒、吳柏男、李漢銘、姚鈞濤
女團：李皓晴、杜凱琹、蘇慧音、朱成竹、吳詠琳
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