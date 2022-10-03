乒乓團體世錦賽︱港隊女團變陣輕取巴西　三連捷穩奪16強席位

港隊乒乓球女子隊挾連勝氣勢，今日（3日）鬥巴西，右手飽受神經痛影響的蘇慧音，今仗有份出場，順利獲勝，結果港隊以直落3局輕取巴西，分組賽3連勝。



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港隊女團接連擊敗意大利及法國後，今日遇上世界排名第14位的巴西。港隊今仗排陣有變動，先收起「大師姐」李皓晴，改由右手受傷患困擾的蘇慧音上陣，而杜凱琹與朱成竹則如常正選。

朱成竹穩定發揮奠勝 港隊3：2挫法國取二連捷

港隊由杜凱琹打頭陣，面對Giulia TAKAHASHI，杜未遇太大壓力，以11：7﹑11：4及12：10拔頭籌。昨日對法國獨取兩分的朱成竹緊接登場，與Bruna Takahashi交手，連贏兩局11：7後，第3局爭持激烈，「刁時」激戰，結果以18：16再下一城，港隊場數領先至2：0。

蘇慧音今屆賽事首度亮相，鬥巴西的Laura Watanabe，結果以11：6﹑11：5及11：8輕取對手，同時為港隊奠定勝局，直落3局輕取巴西，分組賽取得3連捷。

港隊女團已穩奪16強晉級資格，周二將與南非上演分組賽最後一戰。

蘇慧音今屆首登場，結果輕取對手，助港隊奠勝。（資料圖片／楊宇翹攝）

港隊團體世錦賽名單：



男團：黃鎮廷、林兆恒、吳柏男、李漢銘、姚鈞濤

女團：李皓晴、杜凱琹、蘇慧音、朱成竹、吳詠琳



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