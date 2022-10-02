乒乓團體世錦賽︱孫穎莎回應伊藤美誠約戰　「我們一直是好朋友」

中國與日本近年在乒乓球場上劍拔弩張，世界乒乓球團隊錦標賽展開，兩軍交手無可避免，日本隊王牌伊藤美誠在首日賽事後曾表示，很期待再戰孫穎莎。

對於伊藤美誠的「約戰」，孫穎莎無視媒體嘗試在二人之間興風作浪，強調二人「一直是很好的朋友」，期待再次在對方身上學習。



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孫穎莎強調伊藤美誠「一直是很好的朋友」。（Getty Images）

乒乓團體世錦賽在成都掀起戰幔，中國、日本分途出擊。9月30日首日賽事，伊藤美誠在日本女子隊3：0挫斯洛伐克中上陣，賽後表示非常期待再次對決孫穎莎。中國媒體慣常將東京奧運混雙金牌得主伊藤美誠塑造為敵人，不時將她的言論無限放大，到中國隊10月1日（周日）3：0擊敗加拿大後，孫穎莎被問到伊藤美誠的「戰書」，立即為對方講好說話，淡化敵對氣氛。

「我們向來是非常好的朋友，和伊藤美誠選手基本上每次大賽都交過手，每次也能從她身上學習很多」，孫穎莎說。

伊藤美誠的言論不時在中國引發熱議。（Getty Images）

伊藤美誠和孫穎莎雖然各為其主，但二人不止同在2000年出生，生日更只相差兩星期。她們均被視為天才球手，同齡本土球手難逢敵手，因此格外惺惺相惜，畢竟她們仍是個21歲的女孩子。

伊藤美誠祖父母經營壽司店，媽媽每天親自為女兒打理飲食，伊藤美誠最愛媽媽的愛心飯糰，日本隊昔日到河南鄭州備戰國際乒聯年終賽期間，她送出幾個飯糰給中國隊，孫穎莎吃過飯糰大讚美味。

伊藤美誠曾請孫穎莎吃媽媽的愛心飯糰。（截圖）

二人的友誼並未受語言和國籍阻隔，孫穎莎說：「每次和她交手，我覺得過程很重要。在比賽過程中向她學習，當然就結果而言，我們都很想贏下來。」

她們不常見面，而且每次相遇大都要對戰，即使如此，從言談之間不難看到二人彼此欣賞。分隔兩地的時間，努力訓練新技術，對賽時拼盡全力，互相切磋，推動對方一起進步和成長。勝負重要，然而過程更加重要，這是她們之間的獨有「遊戲」，務求每次為對方送上驚喜。有一種友誼叫伊藤美誠與孫穎莎，就算全世界也不喜歡她，依然願意站出來為對方講好說話。