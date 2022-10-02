賽馬｜凱旋門大賽8年來首度滿額　日本長途氣袋盛載「爆機」希望

歐洲年度馬季高峰一戰，法國凱旋門大賽（Prix de l'Arc de Triomphe）今晚（2日）舉行。疫情過後重現熱鬧，今屆賽事話題特別多，焦點之一日本派出歷來最多賽駒，能否一償夙願「打爆機」。



凱旋門大賽一向被視為世界馬壇最重要賽事之一，每年10月首個周日在法國巴黎隆尚（Longchamp）馬場舉行，途程2400米，獎金達500萬歐元，為歐洲馬壇最高獎金賽事。



今屆賽事於香港時間周日晚上10:05開跑，三大焦點，不容錯過。

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德國馬「驚世詩才」上屆從直路後方趕上，爆出大冷門。（twitter@My Racing Tips）

1. 日本終於打爆機？

歐美殿堂級賽事，一直是日本馬壇的攻略目標。凱旋門大賽如同日本馬壇的夢想，從1969年首次有日本馬參賽，多年來希望一嘗「真．凱旋門」滋味，惜至今4次得亞軍，十年前「黃金巨匠」（オルフェーヴル／Orfevre）在最後半條直路突圍，勝利在望之際被「蘇林美亞」（Solemia）在最後十米反勝，至今仍是日本馬圈一大遺憾。

日本今年寄望甚殷，派出歷來最多4駒參戰，當中更有「爆機」希望。「領銜」（タイトルホルダー／Titleholder）今季表現大幅進步，連奪春季天皇賞及寶塚記念，成為16年內首匹包辦上半年兩項中長距離一級賽的賽駒。其中3200米春季天皇賞一路領放，在最後600米跑出全場最快末段，大勝對手至少7個馬位。長力充足而愈放愈有，國內外皆視之為爭勝分子之一。

「領銜」以放頭戰術制敵，背負日本圓夢的期望。（JRA）

2. 兩大焦點不在 強手大混戰

本屆賽前另一話題，是擂台躉相繼不在。「稱冠沙漠」（Desert Crown）以如同「行過」的驚人姿態勝出葉森打吡，立即成為凱旋門大熱，可惜因傷而年內避戰。另一焦點是10戰全勝的「勝千里」（Baaeed），一哩（1600米）賽事未逢敵手，增程至2051米國際錦標，贏來不費吹灰之力，一度傳出有意在生涯告別戰挑戰凱旋門，最終作罷。

盧森堡休後復出，獲外界看好。（twitter@Ichiro Terashima）

兩大焦點不在，卻非沒有看頭。3歲馬除了日本打吡冠軍「勝局在望」，尚有兩匹法國打吡冠軍「奮蹈厲」（Vadeni）及愛爾蘭打吡頭馬「韋氏」（Westover），現時大熱門則落在因傷錯過葉森打吡，復出後脫胎換骨的「盧森堡」（Luxembourg）。年長馬以「登山英雌」（Alpinista）氣勢最強勁，正值7連勝，近5仗全為一級賽，聲勢更勝衛冕的「驚世詩才」（Torquator Tasso）。

登山英雌一年未曾落敗，年長馬之中聲勢最強。（twitter@Ichiro Terashima）

3. 超額報名 疫後首次跑足20匹

賽事近年限最多20匹馬出戰，上一回滿額已是2014年。疫情爆發令各地交通兩年多，近三屆賽事都不多於15匹出賽。今夏不少地區開關，報名相當踴躍。截至周五的第二輪報名，多達24駒報名，無終於再現爆棚場面。

🡻上一次滿額在2014年，馬后「卓芙」（Treve）衛冕

熱鬧場面重現，人和馬，都應回復正常生活。