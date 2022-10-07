歐霸｜曼聯靠坦赫格果斷換人反敗為勝　C朗失機浪費隊友單刀橫傳

曼聯在歐霸E組作客以3：2擊敗塞浦路斯球隊奧摩尼亞，曼聯佔控球優勢，但上半場大意失反擊，落後0：1。主帥坦赫格換邊後即作變動，一口氣換走整條左路，拉舒福特入替後效果立竿見影，他梅開二度加上安東尼馬迪爾入波，曼聯一度拉到3：1。儘管奧摩尼亞尾段再有入球，但曼聯仍保持3：2勝局。坦赫格賽後大讚後備球員的表現，令球隊變得更強。

至於C朗拿度今仗正選披甲，踢足90分鐘，雖然隊友不斷為他輸送彈藥，但他一而再失機，就算面對空門都射不入，全場8次起腳沒有入球。在《曼徹斯特晚報》的賽後評分中，C朗只得5分，屬於平均以下的水平；後備球員的得分普遍高於正選。



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C朗拿度今場正選披甲，踢足全場。（Getty Images）

曼聯歐霸賽後兩大焦點話題：

（一）坦赫格半場換人效果立竿見影，左路換人反敗為勝

（二）C朗8次埋門沒有入球，浪費達洛治無私傳球失空門



曼聯在周四晚的歐霸分組賽作客塞浦路斯的奧摩尼亞。（Getty Images）

曼聯在34分鐘的失球來自左閘杜維爾馬拉西亞的犯錯，當時曼聯原本在前場進攻，查頓辛祖回傳防線最後一人的馬拉西亞，但馬拉西亞控得不好，被對方搶到打反擊失波，半場爆冷以0：1落後。奧摩尼亞只是一支在塞浦路斯聯賽排第4的球隊。

拉舒福特後備入替，帶領曼聯反敗為勝。（Getty Images）

坦赫格當機立斷，將失誤的左閘馬拉西亞及低迷的左翼查頓辛祖換走，由拉舒福特及勞基梳爾入替，局勢大有改善，尤其是拉舒福特的速度很有威脅。53分鐘，曼聯後場長傳，拉舒福特接應射入追平。坦赫格在62分鐘再出招，由射手馬迪爾入替中場般奴費南迪斯，即見效果，他接應拉舒福特的後腳助攻射入，曼聯領先2：1。

馬迪爾後備落場，馬上取得入球。（Getty Images）

在84分鐘，C朗拿度右路傳中，拉舒福特近門射成3：1。雖然奧摩尼亞在85分鐘靠反擊追近至2：3，但曼聯沒有再失，維持3：2勝局，在歐霸E組3戰得6分排次席，落後9分的皇家蘇斯達。

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曼聯主帥坦赫格賽後談到半場的變化，他說：「我們一開波表現幾好，有不少機會，之後一次不必要的犯錯，陷入黑暗的10分鐘。我們一定要從中學習。（在半場時要求球員做什麼？）要跑多點。我們實在太靜態死板。我們一定要多跑動，跑入對方的身後，所以我才作出兩個換人。換人帶來正面的影響，令我們變得更強。」

C朗在這個位置也射不入。（網上片段截圖）

37歲的C朗自然是今場的焦點，正選披甲，踢足90分鐘。他絕不缺少埋門機會，由同鄉達洛治，再到拉舒福特，眾隊友皆努力為他輸送彈藥。他亦有擺到定的罰球機會施射，可惜這位葡萄牙球星不爭氣，總是把握不到機會。

【達洛治單刀橫傳，C朗空門失機（按圖逐格睇）】

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他是今場攻門最多的球員，8次埋門，但只得1次中目標，沒有入球。最令人難以置信的是78分鐘，達洛治單刀，過了門將，其實可以自己射空門，但決定橫傳C朗，為「大佬」創造絕佳機會，但面對大大個龍門，C朗一射中柱。完場後，C朗搖頭揈手，十分失望，只看他的表情的話還以為曼聯輸波了。

Cristiano Ronaldo Miss pic.twitter.com/sEhcUaJ0jq — Mr Matthew CFB Has Tiny Balls (@Baseball8264802) October 6, 2022

在《曼徹斯特晚報》的賽後評分中，兩位左路正選球員馬拉西亞及查頓辛祖並列全場最低分，他們只得3分。跟住最低分的是5分的C朗及安東尼，《曼晚》指C朗雖然為拉舒福特交出助攻，但他浪費了一些機會，更錯失了一次黃金「餐士」。

查頓辛祖表現低迷，半場就被換走。（Getty Images）

最高分的正選球員是中堅利辛度馬天尼斯，有8分，《曼晚》稱他為曼聯上半場進攻最有威脅的球員，他的直線對撕破對方防線很有用。4位後備球員普遍高分，入球功臣拉舒福特及馬迪爾各得8分，梳爾及費特都有6分。《曼晚》讚拉舒福特入替收到預期效果，第二個入球奠定勝局，並指馬迪爾應該踢正選。