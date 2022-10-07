香港桌球大師賽｜威廉斯訪港僅一日　遭羅拔臣逆轉　輸波即返英國

原定出戰香港桌球大師賽的中國新星趙心童，日前確診新冠肺炎，幸好另一名將馬克威廉斯及時補上，今日（7日）與羅拔臣爭奪出線。

威廉斯首局隨即打出133度，可惜其後無以為繼，失誤增多，加上羅拔臣兩度打出過百度，結果「黃金左手」以局數3：5遭逆轉，匆匆結束香港之旅。



趙心童周三（5日）與一眾球手出席記者會，惟其後病毒測試呈陽性，無奈退賽，大會宣布由「75三傑」、47歲的馬克威廉斯（Mark Williams）臨時頂上，與羅拔臣（Neil Robertson）交手，同時把希堅斯對特林普的一仗調至周四晚上。

綽號「黃金左手」的威廉斯收到「急Call」後立即起行，英國時間周四上機直飛香港，今早約8點抵港，病毒測試過關，9點左右抵達酒店，他笑言還有4小時「施施然」洗澡，並好好準備賽事。

中國趙心童確診退賽 曾夥其餘球手出席賽前記招

馬克威廉斯收到「急Call」，立即出發往香港。（Twitter截圖）

舟車勞頓無阻威廉斯 首局轟133度

兩名左手球手對壘安排在下午時份舉行，即使看台上亦有不少空位，但當兩名球手登場時，歡呼聲依然。

即使威廉斯經歷13小時的機程，換上西裝的他依然顯得精神奕奕，舟車勞頓未有發揮發揮。威廉斯除了首局初段救波僅僅失誤，先失4度，其後「黃金左手」把握機會「起Break」，打出一棒133度，創出今屆賽事最高度數，威廉斯先拔頭籌，其後羅拔臣回敬一棒109度，追成平手。

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羅拔臣兩轟破百反勝

羅拔臣第3局原有機會拉開比數，惟這名澳洲球手領先時，打失關鍵的黑波，威廉斯趁機打出55度清檯，再取領先。第4局戰情膠着，雙方皆未能「起Break」，威廉斯更有一記高難度救波，可惜依然以25：71落敗。

羅拔臣休息後即打出140度清檯，再刷新今次賽事的最高度數，並以局數3：2領先。第5局期間，有觀眾疑因口角而被逐，但賽事未有受阻。

第6局，威廉斯末段即使清枱，依然落後4度，故此「黃金左手」多次為對方製造難題，希望對方犯錯，羅拔臣一一解救外，威廉斯最終更不慎把白波打進袋中，羅拔臣以69：46再下一城。即使威廉斯回勇，打出80度扳回一城，可惜未能平反敗局，結果以局數3：5不敵對手。

羅拔臣率先晉級，將與奧蘇利雲或吳安儀的勝方爭入決賽。

羅拔臣打出兩局「起Break」過百度，反勝威廉斯。（李澤彤攝）

威廉斯來去匆匆的香港之旅

由收到「急Call」到赴港到出賽，整個過程約花了24小時，馬克威廉斯分享了他的經歷：「我吃早餐時收到電話，然後我立即接受病毒測試，期間睡了3小時，然後前往機場，再接受測試，機上小休一陣，來港後再做病毒測試，如今嘗試能否趕到今晚的航班。」

兩日內來回英國、香港、英國，就是威廉斯今次的體驗，他賽後坦言已經盡全力出戰，可惜失誤頻密，未能延長香港之旅。

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馬克威廉斯來去匆匆，抵港不足一天就即將離開。（李澤彤攝）

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