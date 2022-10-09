香港桌球大師賽｜奧蘇利雲鬥傅家俊前跑西貢麥徑　完成近12公里

香港桌球大師賽周日（9日）晚上演傅家俊對奧蘇利雲（Ronnie O'sullivan）的決賽，然而當日早上，已連日在香港跑步的奧蘇又再找到跑步好地方，今次更跑上西貢麥理浩徑。



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46歲的「火箭」本是跑步愛好者，周四已到港島行山徑金督馳馬徑跑了10公里，全程花1小時12分鐘38秒；周五對吳安儀前的早上，再於尖沙咀海傍跑步，花35分鐘32秒跑5.76公里，但指「超級潮濕，根本不可能跑」！

奧蘇利雲在Strava分享自己的跑步數據。（Strava）

不過，奧蘇的跑步癮未止，周日晚雖要在決賽對傅家俊，但早上仍然抽空跑步，更去了西貢，跑了麥理浩徑第1段，花了1小時12分鐘34秒跑了11.7公里，今次他看來非常滿意，沒有再投訴天氣，留言道：「在一個超好的地方跑了個超正的步，很想快點再跑下一次！」

奧蘇日前分享跑步照片：