香港桌球大師賽｜奧蘇利雲獲球迷打氣回勇　反勝羅拔臣闖決賽

香港桌球大師賽今晚（8日）上演另一場4強戰，由「火箭」奧蘇利雲與「墨爾本機器」羅拔臣爭奪決賽席位。即使奧蘇一度落後1：4，其後連取5局逆轉，順利躋身決賽。



周五晚贈「四眼Cue后」吳安儀5蛋後，奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）4強與羅拔臣（Neil Robertson）爭奪另一決賽席位，明日將與早前晉級的傅家俊爭冠軍。

重溫傅家俊驚天反勝：

奧蘇利雲與羅拔臣爭奪大師賽決賽席位。（梁鵬威攝）

羅拔臣連轟3次過百度

奧蘇與羅拔臣交手33次，即使「火箭」贏得較多，但今年3次碰頭全數由「墨爾本機器」勝出。即使由奧蘇利雲先拔頭籌，羅拔臣以53：49扳回一城後，一口氣連轟3次「Century Break」，其中第5局打出135度，將局數改寫為4：1。

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羅拔臣連打3次「Century Break」，惟不足以取勝。（梁鵬威攝）

奧蘇獲打氣回勇 連取5局反勝晉級

奧蘇落後，在場球迷趁空檔向火箭打氣，似乎奧蘇「收到晒」。羅拔臣一直手風甚順，惜在第6局打黑波時意外「炒粉」，同時打散紅波堆，奧蘇埋枱隨即上手，打出93度，其後愈打愈順，即使第7局奧蘇多次救波失敗，依然保住領先，再下一城。奧蘇利雲接連轟出「Century Break」清枱，連取4局反超前。

奧蘇利雲依然表情多多。（梁鵬威攝）

第10局，羅拔臣一口氣打出50度再打失，其後陷入拉鋸局面，雙方多次把紅波打向兩邊，奧蘇藝高人膽大，一記「撞Cushion」把紅波打入中袋，然後再清枱奠定勝局，結果以局數6：4反勝羅拔臣，明晚將與傅家俊爭標。

奧蘇連取5局反勝。（梁鵬威攝）

合演香港球迷的夢幻決賽

球迷最期待的畫面出現了，奧蘇利雲與傅家俊在決賽對壘，連奧蘇也對今仗感期待，「對香港球迷而言，這個是夢幻決賽，相信不少人支持Marco，在如此氣氛高漲的場館作賽，我也感到十分期待。」奧蘇賽前先禮後兵，先向Marco笠高帽，坦言以他的實力，他應該在世界前列。

奧蘇利雲與傅家俊亦是老對手，兩人過往碰頭30次，奧蘇稍佔上風，贏中其中18次。Marco對上一次在世界格蘭披治賽交手，當時曾以4：2擊敗奧蘇。決賽門票早已售罄，Marco能否再度在香港球迷面前，再一次「擊落火箭」，明晚自有分曉。

（梁鵬威攝）

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