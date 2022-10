香港桌球大師賽｜奧蘇利雲朝早抽空跑步　金督馳馬徑留下跑山足跡

世界級桌球手「火箭」奧蘇利雲,正在香港參加世界桌球大師賽。這位46歲英格蘭球手還是一位跑步愛好者,近日早上跑步時都曾被跑友「野生捕獲」。在過去周四早上,奧蘇更抽空跑上香港山野,到港島的著名行山徑金督馳馬徑輕舒腳頭,花了1小時12分完成10公里山路。



奧蘇在跑步應用程式Strava分享在香港的跑步經歷,他在過去周四的早上與友人到港島的金督馳馬徑跑山,他們由黃泥涌峽起步,沿徑跑至畢拉山道,續往寶馬山方向走。不過,奧蘇似乎以10公里為目標,所以未跑到紅香爐峰,夠5公里大約到勵德邨的後山便回頭,沿路折返黃泥涌峽。

奧蘇跑山的路線及分段時間配速。(Strava)

奧蘇花了1小時12分完成10公里,平均配速每公里7分16秒。奧蘇還分享他在山上與維港景色的合照,見到他跑到上衣也濕透。奧蘇撰文表示,學習更享受跑步,希望未來可以跑得更快,並長跑長有(learning to enjoy my running much more, hopefully this will lead to faster running in the long run, and many more years of racing)。

奧蘇周五早上跑了尖沙咀海傍。(Strava)

星期五晚奧蘇對吳安儀,但他在周五早上亦有抽空跑步,這次沒有上山,跑尖沙咀海傍。他花了35分32秒跑了5.76公里,平均配速6分10秒。他留言天氣超級潮濕很難跑。香港舞台劇演員菁瑋周五都在社交網站透露,晨跑時遇上奧蘇,但為了尊重奧蘇的私人時間,她沒有分享照片。

菁瑋周五早上跑步時巧遇奧蘇。(Facebook截圖)

想追星的朋友,早點起身去跑步,說不定奧蘇就在你身邊跑過。