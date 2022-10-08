香港桌球大師賽｜奧蘇利雲朝早抽空跑步　金督馳馬徑留下跑山足跡

世界級桌球手「火箭」奧蘇利雲，正在香港參加世界桌球大師賽。這位46歲英格蘭球手還是一位跑步愛好者，近日早上跑步時都曾被跑友「野生捕獲」。在過去周四早上，奧蘇更抽空跑上香港山野，到港島的著名行山徑金督馳馬徑輕舒腳頭，花了1小時12分完成10公里山路。



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奧蘇在跑步應用程式Strava分享在香港的跑步經歷，他在過去周四的早上與友人到港島的金督馳馬徑跑山，他們由黃泥涌峽起步，沿徑跑至畢拉山道，續往寶馬山方向走。不過，奧蘇似乎以10公里為目標，所以未跑到紅香爐峰，夠5公里大約到勵德邨的後山便回頭，沿路折返黃泥涌峽。

奧蘇跑山的路線及分段時間配速。（Strava）

奧蘇花了1小時12分完成10公里，平均配速每公里7分16秒。奧蘇還分享他在山上與維港景色的合照，見到他跑到上衣也濕透。奧蘇撰文表示，學習更享受跑步，希望未來可以跑得更快，並長跑長有（learning to enjoy my running much more, hopefully this will lead to faster running in the long run, and many more years of racing）。

奧蘇周五早上跑了尖沙咀海傍。（Strava）

星期五晚奧蘇對吳安儀，但他在周五早上亦有抽空跑步，這次沒有上山，跑尖沙咀海傍。他花了35分32秒跑了5.76公里，平均配速6分10秒。他留言天氣超級潮濕很難跑。香港舞台劇演員菁瑋周五都在社交網站透露，晨跑時遇上奧蘇，但為了尊重奧蘇的私人時間，她沒有分享照片。

菁瑋周五早上跑步時巧遇奧蘇。（Facebook截圖）

想追星的朋友，早點起身去跑步，說不定奧蘇就在你身邊跑過。