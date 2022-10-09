香港桌球大師賽｜奧蘇利雲挫傅家俊奪冠　8000人觀戰破紀錄

「神奇小子」傅家俊（Marco）經歷數年挫折，生涯徘徊低谷，在成長的地方造出震撼人心的一幕，反勝殺入香港桌球大師賽決賽，跟「火箭」奧蘇利雲爭奪冠軍。

這場賽事改寫了歷史，吸引超過8000名球迷入場，創下桌球比賽最多現場觀眾的世界紀錄。

傅家俊最終在香港球迷打氣下仍不敵火箭。這位世界第一球手比賽期間發生「小意外」打爛水杯，仍以局數6：4獲勝，首度在香港大師賽封王，彌補了5年前決賽不敵羅拔臣的遺憾。



【22:18】

傅家俊開局留下紅波於袋口成致命傷，奧蘇打出一棒114度「超分」，以總局數6：4勝出，贏得香港大師賽冠軍。

【22:03】

傅家俊領先15：1後，顏色波被打離原位，三顆紅波痴近枱下方cushion，兩人不敢輕易進攻，多次set波防守，令戰況膠着。傅家俊起break領先至71：7，枱上還剩59分，奧蘇必須防守，但傅家俊展示準繩度，紅波在四個顏色波中穿過入袋，成功連追兩局。

【21:32】

兩人早段接連犯錯，傅家俊埋枱後一度帶前至26：1，但他今晚手風一般，再度失準。奧蘇在最後一個紅波前卻又打失遠枱粉紅，傅家俊一口氣拿下17分，雖然藍波角度不佳，惟Marco利用cushion將藍波反彈入袋，終以61：52反勝這局，追至局數3：5。

傅家俊在第八局反勝，追至3：5。（廖雁雄攝）

【21:15】

雙方拉鋸一段時間，傅家俊錯失紅波，留下機會予對手，無奈得對鏡頭伸脷。奧蘇終打出今場決賽第一棒century（過百）105度，再贏一局105：0。

【20:59】

傅家俊初段打完枱上方綠波後，白波成功到枱下方帶散紅波，為今局打下基礎。結果他打出一棒98度，追至較接近局數。

奧蘇打出決賽第一棒過百。（廖雁雄攝）

球迷為奧蘇打氣。（廖雁雄攝）

【20:45】

比賽經過15分鐘休息後繼續，奧蘇領前至32：0時打失黑波，連他自己亦垂頭喪氣。傅家俊卻未能把握機會，中段「唧shot」失手，火箭再埋枱贏72：28，拋離局數至4：1。

【20:26】

大會公布今晚決賽入場人數超過8000人，刷新昨夜約7500人的紀錄，成為史上最多現場觀眾的桌球比賽。

今晚有超過8000人到紅館觀戰。（廖雁雄攝）

【20:15】

第四局開始前發生小意外，火箭於休息期間意外打翻水杯，現場留下碎片跟積水，他一度呆坐不知如何反應，工作人員之後入場清理。可是這無損奧蘇氣勢，他以102：1再贏一局，領先至3：1。

奧蘇打爛杯，需要工作人員清理。（廖雁雄攝）

+ 3

【19:55】

傅家俊第三局先取13度，但打失黑波將機會拱手讓人。火箭利用撞擊cushion 3次，將白波由枱上方帶到下方，贏得掌聲；他順勢打出一棒71度拿下此局。

【19:39】

第二局奧蘇送上紅波「餐士」，現場傳出「come on Marco」呼聲。傅家俊一聲多謝打出44度，但白波意外走入紅波堆，只能轉為防守。兩人一輪攻守，傅家俊打入「痴cushion」紅波破僵局，終以99：0追平局數。

傅家俊。（廖雁雄攝）

【19:23】

首局初段雙方比較手緊，也打得保守，傅家俊更兩度白波「撻死」。奧蘇利雲乘機起break 41度，本有機會挑戰147，卻打失黑波，之後再領先至70：0。已被「超分」的傅家俊嘗試防守令對方罰分，但奧蘇成功化解，再打出一棒52度，放棄打最後一球「黑柴」，先贏一局122：0。

火箭先贏首局。（廖雁雄攝）

【19:05】

傅家俊跟奧蘇利雲在現場數千名球迷歡呼下進場。另一球手羅拔臣亦是座上客，拿起手機於360度拍攝紅館的熾熱氣氛。

羅拔臣在場內感受氣氛。（袁志浩攝）

【18:40】

主場的「香港一哥」傅家俊接連擊敗「小丑」沙比跟「巫師」希堅斯晉級，準決賽更是在落後下逆轉、於決勝局打出代表完美的一棒147，是個人職業生涯第五次在正式賽事中做出這項創舉。另一邊廂的「世一」奧蘇利雲，則是史上打出最多147的球手（15次），也是最快147的世界紀錄保持者（5分20秒），深受香港球迷歡迎，這場決賽能夠在紅館上演，連「火箭」本人也覺得夢幻。

決賽日門票早於前一晚已售罄，晚上紅館外人頭湧湧，球迷等候入場期間，也不忘購買賽事紀念品、跟各式各樣跟桌球相關的布置「打卡」，並爭相跟眾球手的俏像拍照，最受歡迎的當然是決賽主角——傅家俊跟奧蘇利雲。

球迷等待入紅館欣賞香港桌球大師賽決賽。（廖雁雄攝）

疫情折騰人和地，足足三年，終於看見曙光。香港疫後首場國際級體育大賽，一眾世界高手讓人期待，但令球迷和市民振奮的人不是過江龍，而是主場出擊的傅家俊。

面對逆境，不卑不亢，傅家俊以行動堅持。（梁鵬威攝）

昨日（8日）大師賽準決賽對戰希堅斯，Marco先從落後1：4急起直追，追平4：4之後再次落後。瀕臨出局，Marco且戰且守，打好每一球。再次追平，決勝局壓力山大，Marco卻打出讓球迷目眩神馳一局。

傅家俊一度落後希堅斯（左）3局，唯有打好每一球，逐少追。（梁鵬威攝）

紅黑紅黑紅黑，難打就耐心地打，對正袋口也不掉以輕心。勝利已經到手，147的驚喜隨時溜走。Marco在香港的地標紅館，主場完美清袋，打出職業賽生涯第5次滿分。掌聲歡聲，炸裂全場。

147這一刻，記在球迷心中，更要寫入紅館歷史中。（梁鵬威攝）

壓力又豈止一場波。Marco數年來經歷低潮，視網膜退化後施手術治理，一直無法重拾佳態。接着疫症爆發，無法參賽令排名大跌。競賽狀態一直欠佳，想不到高手林立，打出全世界讚歎一局。

Ｍarco，加油。（梁鵬威攝）

Marco將與七屆世界冠軍奧蘇利雲，合演球迷心中的夢幻決賽。

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（梁鵬威攝）

傅家俊紅館147清枱時刻：

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