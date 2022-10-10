英超｜曼聯卡斯米路正選即出事　獻助攻補鑊再當選最佳球員

曼聯上輪「曼市打吡」潰敗後，不少聲音質疑主帥坦赫格，為何不派新兵卡斯米路出任正選。坦帥似乎聽到外界的訴求，這名巴西國腳首度在英超正選披甲，惟開賽短短5分鐘即出事。幸好卡斯米路有的是質素，以助攻為自己將功補過。



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卡斯米路今夏由皇家馬德里轉投曼聯，加盟後大多時間坐在後備席，今仗作客愛華頓終獲正選，取代麥湯米尼的位置，首度在英超正選登場。

開賽初段，這名30歲的巴西國腳即有犯錯，被對方的奧拿拿（Amadou Onana）中場搶去腳下球並策動反擊，由伊禾比妙射破網，曼聯5分鐘即失守。

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卡斯米路開賽早段被對手「打荷包」，導致曼聯失守。（Getty Images）

卡斯米路失誤後即反彈交助攻

卡斯米路站穩陣腳後，隨後發揮漸有改善，上半場末段入楔接應般奴費南迪斯的傳中，近門頭槌頂斜，無緣以入球將功補過。「邊到跌低邊到起返身」，卡斯米路中場搶截成功，從伊禾比腳下取得皮球，並第一時間交出精準直線，C朗拿度接應再殺入禁區建功，助曼聯反超前。這對前皇馬組合換邊後再聯手，C朗接應卡斯米路的傳中，惟門前頭槌頂高。

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卡斯米路有機會以入球將功補過，惟近門頭槌斜出。（Getty Images）

亮眼數據再當選最佳球員

縱然卡斯米路今仗有失誤，但隨後卻交出亮眼的數據，除了貢獻助攻外，12次傳送至對方危險地帶﹑6次對抗成功﹑4次搶截成功﹑2次製造機會等，賽後更獲英國《BT Sport》選為今仗最佳球員。

兩名皇馬舊將合力炮製反超前一球。（Getty Images）

卡斯米路終獲正選，坦赫格直言這名巴西新兵需時適應，如今是時候派他正選登場，縱然今仗有犯錯，坦帥依然對卡斯米路有不錯的評價，「他（卡斯米路）在今仗顯示自己的重要性，他的預判助我們取得不少控球權，就如助攻C朗的一球，看得出他在比賽中的慢慢地調整。」

卡斯米路賽後獲選為今仗最佳球員。（Twitter截圖）

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