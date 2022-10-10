01球評｜高普錯過了的馬天尼利　阿仙奴延續青春風暴「鎖匙人」

3年前，利物浦主帥高普曾以「世紀天才」形容馬天尼利，這名巴西新星今仗面對紅軍交出一傳一射，助兵工廠力克利物浦的同時，證明高普當日的說話沒有錯，

馬天尼利今季表現亮眼，旋即成為兵工廠前線重要一員，21歲的他相信是阿仙奴未來骨幹之一，早前已有傳聞指同市宿敵車路士對他有興趣。阿仙奴在阿迪達治下的「青春風暴」能否延續下去，相信這名巴西新星是關鍵之一。



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「與他（馬天尼利）同齡的球員作對比，他是世紀天才（Talent of the Century），他是出色的前鋒。他既年青又成熟，完全不像一個18歲的球員，此子非池中物，他必定會成為一名出色的球員。」3年前，利物浦與阿仙奴在聯賽盃打成5：5後，高普如此評價馬天尼利（Gabriel Martinelli）。

直至今年1月，高普再度對馬天尼利表達傾慕之情，「他（馬天尼利）的發展與我心目中完全吻合。」

高普早在3年前已看到馬天尼利的潛能。（Getty Images）

馬天尼利行動證明高普眼光

英超周日重頭戲，阿仙奴以3：2力克利物浦，這名21歲的巴西翼鋒以行動向高普證明，他的眼光沒有錯，貢獻一傳一射，成為贏波功臣。

馬天尼利面對防守力常被詬病的阿歷山大阿諾特，今仗予取予攜，左路如入無人之境，交出助攻一球正是最佳例子，馬天尼利以速度壓過軒達臣後，包抄的阿諾特卻走向同一位置，馬天尼利一扣即擺脫二人，再交出致命地波予沙卡建功。

馬天尼利58秒射破利物浦。（Getty Images）

這個入球，同時展示馬天尼利的侵略性，事實上，紅軍今仗面對這名巴西新星也吃盡苦頭，即使利物浦下半場換入祖高美斯，依然難阻馬天尼利去路，基本上他每次入禁區傳中，亦會惹來紅軍防線的一輪混亂。

數據上，馬天尼利今季聯賽貢獻4個入球及2個助攻，並製造19次入球機會，冠絕全阿仙奴，亦是兵工廠的進攻泉源。

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阿歷山大阿諾特面對馬天尼利無計可施，未能阻止對方的去路。（Getty Images）

出色表現惹垂青

馬天尼利與阿仙奴曾在2020年續約，合約直至2024年，他今季以表現說話，不少阿仙奴球迷希望盡早與他續約，但遲遲亦未有消息，阿迪達避談與馬天尼利續約一事，直言單場不可定奪一切，「我們不會單看一場的表現，他今仗充分顯示其決心及爭勝心。」

根據足球網站《Football.London》消息，阿仙奴可以在2024年啟動延長合約兩年，換言之馬天尼利隨時還有4年合約，難怪兵工廠如此「坐定粒六」。不過，早前盛傳車路士已經密切留意此子，一旦過份淡定，隨時被同市宿敵乘虛而入。

由阿迪達領軍的阿仙奴，今季以一班年青班底作骨幹，其中由馬天尼利﹑布卡約沙卡﹑奧迪加特及加比爾捷西斯等組成的前線，表現出眾，與阿仙奴成績成正比。

這場「青春風暴」能否成功，除了阿迪達的功力外，亦要球員們會否留下，以馬天尼利的表現，毫無疑問是阿迪達未來計劃的一部分，若果兵工廠早日奠定馬天尼利在球隊的位置，是能否延續阿仙奴這場「青春風暴」的關鍵。

阿迪達的青春風暴能否延續，馬天尼利是關鍵一員。（Getty Images）

英超今周賽程：

英超第11輪直播賽程。（01美術製圖）

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