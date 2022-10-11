田徑｜中國東奧接力銅牌「功臣」禁賽22個月　元兇竟是10英鎊網購

上年代表英國參加東奧4x100接力的28歲跑手烏查（Chijindu Ujah），合力奪得銀牌後被驗出體內含違禁物質。英國隊被取消成績，令得第4的中國接力隊得以踏上頒獎台。

烏查本周一（10日）被判禁賽22個月，獲監管機構裁定並非有意違規。烏查接受英國《衛報》訪問時，指自己從網購平台亞馬遜（Amazon）購買10英鎊的補充劑，是事件的元兇。



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由於烏查（圖左一）被驗出服用禁用物質，令英國隊的4x100接力賽銀牌被剝奪。（Getty Images）

東京奧運時，烏查代表英國出戰4x100米賽事並獲得銀牌，後來AIU指他的藥檢樣本顯示，含有違禁物質「S-23」及「Ostarine」。「Ostarine」會治療肌肉流失，「S-23」則有助肌肉增長。體育仲裁法庭的反禁藥部門裁定烏查違反興奮劑條例，並褫奪英國隊的銀牌，但加拿大補上。第4名的中國隊，因為遞補獲得銅牌。

田徑誠信委員會（Athletics Integrity Unit，下稱AIU）周一（10日）宣布，烏查被罰禁賽22個月，禁賽期追溯至2021年8月6日開始，直至2023年6月5日結束，然而AIU與世界反禁藥組織（World Anti-Doping Agency，下稱WADA）同意並非有意服用相關違禁物質。

烏查將被禁賽至2023年6月5日。（Getty Images）

烏查稱元兇是經網購平台亞馬遜購入、價值10英鎊的β-丙氨酸（beta alanine）補充劑，「我認為是自滿惹禍。疫情期間我依賴亞馬遜網購，而非身邊的人和資源，因為網購貨品第二天就會送到，十分便利。我當時不覺得有任何問題。」

β-丙氨酸並不受世界反禁藥組織所限，然而補充劑內的「S-23」及「Ostarine」則是違禁物質。他表示自己在奧運前數周一直服用該補充劑，然而自己當時並不知道補充劑被「S-23」與「Ostarine」污染。

AIU負責人Brett Clothier表示雖然烏查並非有意服用違禁物質，然而這並非扣減禁賽期理由。「對運動員而言，服用補充劑是危險的，因為補充劑有可能被污染甚至被人摻假。運動員需在百分百確定自己服用的物質沒有問題，只要有些微懷疑，亦不應該服用。」

烏查（圖左一）已向其餘三名隊友道歉。（Getty Images）

被查出體內含違禁物質後，烏查已向另外3名隊友曉士（Zharnel Hughes）﹑基迪（Richard Kilty）及米曹比歷克（Nethaneel Mitchell-Blake）道歉，並表示事件會令自己後悔一生。

烏查表示寧願在自己奧運前已被檢測出服禁用物質，「這樣的話我就不會參加奧運，亦不會令我和另外三名隊友有這些經歷。」

烏查希望禁賽後能再證明自己。（Getty Images）

烏查稱「比以往更想證明自己」，亦不再使用補充劑，「未來我會嘗試透過天然食物吸取所需物質。因為我害怕了，我甚至一度害怕服用撲熱息痛。」

烏查在禁賽期結束後，仍有機會參加下年8月在匈牙利布達佩斯舉行的2023世界田徑錦標賽。