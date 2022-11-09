世界盃2022冠軍熱門推介｜簡評各隊優勢隱憂　巴西法國最被看好

卡塔爾世界盃2022誰是冠軍熱門？以下8支球隊被視為世界盃奪冠熱門，包括世界第1的巴西、衛冕的法國。他們都是實力強橫的隊伍，各有優勢，但同時各有隱憂，不知大家看好哪一隊能夠封王？抑或你認為今屆世界盃可能爆冷？



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世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

【世界盃2022八大熱門】巴西（Getty Images）

巴西（世界排名第1）

優勢：在南美區外圍賽以不敗姿態取得首名晉級；進攻核心尼馬大熟大勇，鋒線人才濟濟，加比爾捷西斯、李察利臣、安東尼、雲尼斯奧斯等都獨當一面；同組球隊實力不強，相信入淘汰賽機會甚大，被視為冠軍頂頭大熱。

隱憂：中後場老化，後防指揮官堤亞高施華已經38歲，39歲的右閘丹尼爾仍有入選。

【世界盃2022八大熱門】法國（Getty Images）

法國（世界排名第4）

優勢：在歐洲區外圍賽不敗，首名晉級，而且射手基利安麥巴比更加成熟，有力擔起大旗，被視為冠軍次熱門。

隱憂：尼高路簡迪受傷，保羅普巴傷癒不久，上屆奪冠功臣基沙文表現下滑，而且往績上衛冕球隊通常慘淡收場。

【世界盃2022八大熱門】阿根廷（Getty Images）

阿根廷（世界排名第3）

優勢：在南美區外圍賽與巴西一樣不敗晉級，頭號球星美斯仍在陣中，他可以豐富經驗領軍。

隱憂：美斯雖強，但他已經35歲，未知他的體能是否足以應付密集的賽程。

【世界盃2022八大熱門】西班牙（Getty Images）

西班牙（世界排名第7）

優勢：西班牙重視整體踢法，新老交接不錯，上一代球星褪去，新一代帶來活力，柏迪及洛迪等能夠撐起中場。

隱憂：鋒線上欠缺可靠的射手，艾華路莫拉達、費倫費利斯等把握力成疑，門將方面也非頂級。

【世界盃2022八大熱門】德國（Getty Images）

德國（世界排名第11）

優勢：雖然上屆中了「衛冕魔咒」分組賽出局，但德國向來是大賽專家，在千禧後5屆世界中4屆至少入到4強。

隱憂：德國今年的國際賽勝率甚低，經常和波，而在歐國聯僅排小組第3位。

【世界盃2022八大熱門】英格蘭（Getty Images）

英格蘭（世界排名第5）

優勢：祖迪比寧咸、布卡約沙卡、菲爾科頓等新一代愈踢愈好，中前場選擇甚多。

隱憂：基爾獲加及列斯占士受傷患困擾，哈利馬古尼陷於低迷；英格蘭近況不濟，在歐國聯戰績差到要降班。

【世界盃2022八大熱門】葡萄牙（Getty Images）

葡萄牙（世界排名第9）

優勢：曼城的貝拿度施華及祖奧簡斯路大熟大勇，有力撐起球隊。

隱憂：外圍賽表現一般，靠附加賽驚險出線；C朗體能下滑，假如他場場踢足90分鐘可以會有反效果；同組對手實力皆不弱，有機會陰溝裏翻船。

【世界盃2022八大熱門】荷蘭（Getty Images）

荷蘭（世界排名第8）

優勢：近況不錯，在歐國聯以不敗成績入4強；教練雲高爾經驗豐富，擅長應付大賽；而且鋒線的加普大勇

隱憂：後防核心雲迪積克近半年的球會表現下滑，門將人選未能予人信心。