世界盃2022｜四年一度球迷速成精讀　了解15個基本足球術語

世界盃是4年一度的體壇盛事，可能對足球沒太深認識的你，也會想湊熱鬧睇波。或者你擔心看不明白場上發生什麼，聽不明白旁述說什麼，不如事先做一做功課，看看這篇球迷入門精讀，了解基本足球知識及術語。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

在足球比賽，每隊正選有11人。（Getty Images）

正選：每隊最多只能派11個球員上陣比賽，其中一個是門將；在比賽一開始時上陣的11人就是正選球員。

4-4-2/4-3-3：這些數目字是用來形容球隊門將以外球員的排陣，所以數字加起來等於10。以4-4-2為例，第一個數字4是指後防人數，第二個數字4是中場人數，第三個數字2是前鋒數。部分陣式會有4個數字組成，例如4-2-3-1，第二個數字2指防守中場人數，而第三個數字3就是進攻中場人數。

擲毫：賽前球證擲毫，雙方隊長估「公字」，估中的一方決定選擇上半場進攻方向或中圈開球權。下半場雙方會換場，更換進攻方向及中圈開球權。

每場賽前都會有擲毫。（Getty Images）

罰球：球證判處己方球員犯規，對方就會獲得罰球。直接自由球能夠直接攻門，間接自由球則不能直接攻門。

12碼：球證判處己方球員在己方禁區內犯規，對方會獲得12碼。12碼顧名思義，在離龍門12碼之處有個直接射門的罰球，除了主射球員及敵方門將外，其餘球員在主射時都不得身在禁區內。

界外球：皮球出邊界後，如果己方球員最後觸球，對方會獲得界外球，可以用手投擲皮球入場。

角球：當防守球員將皮球清出自己底線，進攻一方就會獲得角球，於角球旗下擺定皮球開波。若果是進攻球員將皮球踢出對方的底線，防守一方就會獲得球門球，由防守方的門將擺定開波。

碧咸開出角球。（Getty Images）

換人：每場比賽每隊最多可以分3次換5個人，如果比賽進入加時，每隊多獲一個額外的換人機會。被換走的球員不可以再被換入場。

比賽時間：在足球比賽的法定時間上、下半場各45分鐘，中間有約15分鐘的中場休息。

補時：幾乎所有足球比賽都有補時，分別在上、下半場法定時間完結後出現。計算球賽因入球、受傷、換人等情況而停頓的時間後，場邊的第四裁判會在時間完結時舉牌示意補時時間，球證會因應這個時間去補時。

加時：只有必定需要分勝負的淘汰賽比賽才會有加時。如果在下半場法定時間及補時完結後，雙方仍打成平手，比賽就會進入加時。加時設上、下半場，各15分鐘。如今沒有「黃金入球」或「銀球」，無論加時有沒有入球，都要踢足30分鐘。

互射12碼：只有必定需要分勝負的淘汰賽比賽才會有互射12碼。當加時完結後，雙方仍然打成平手，比賽就會進入互射12碼。雙方會先輪流射5輪12碼，入球較多者勝。如果5輪後平手，就會進入「突然死亡」，雙方繼續輪流射12碼，只要有一輪一方射入而另一方射失，射入的一方便勝出。

互射12碼只會在淘汰賽出現。（Getty Images）

黃牌：如果犯規性質較嚴重或多次犯規，球證會向該球員出示黃牌作警告。球員領一面黃牌後仍可留在場上作賽。

紅牌：如果犯規嚴重，球證會向該球員直接出示紅牌，球員要即時離場，球隊之後要在踢少一個人下比賽。如果球員累積兩面黃牌，亦會自動變成紅牌。

越位：以最簡單一句解釋，當進攻球員向前半場隊友向前傳球時，接應的隊友比防守方的後衛更接近防守方的底線，那就是越位。