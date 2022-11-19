世界盃｜香港足球用語大字典　腳趾尾拉西、4424有得解

什麼是「插水」？什麼叫「魚生粥」？怎樣才是「彈琵琶」？

四年一度的世界盃又到，足球氣氛勢必籠罩全城。平時沒有睇波的你，如果想湊熱鬧跟朋友「傾波經」，但又擔心對港式足球術語一竅不通，這篇文章肯定幫到你！以下有多個香港球迷及講波佬常見的足球術語，並附解釋。



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世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

法國名宿門將巴夫斯。（Getty Images）

門將類：

鋼門：形容門將穩如泰山，甚少失波

大細龍門：射門入網前穿過門將的胯下，球員的胯下被稱為細龍門

彈琵琶：門將想抱住皮球，但誤將皮球打到身前或兩邊

屙蛋：門將蹲身接地波，手滑讓皮球從胯下漏入龍門

牛油手：門將手滑，接不實皮球

雙龍出海：雙槌打出皮球

巴西名宿前鋒朗拿度。（Getty Images）

射門類：

熨射：利用腳內檔射門

笠射：笠過對方門將的射門

勁射：力量強勁的射門

篤射：利用腳尖射門

抽射：擺動大腿抽向皮球的射門

拉弓：抽射前的動作，射門腳向後拉

腳趾尾拉西：難以用文字描述，直接睇片

執死雞：門將撲出射門後，進攻球員在門前輕鬆加多腳射入

炒飛機：射門偏離目標嚴重高出，同義詞有射到9樓咁高

炒波底：射門時踢中皮球底部令皮球高出，大部分情況會變成炒飛機

浪射：不理會自己或隊友時機及位置胡亂射門，通常結果都是炒飛機

獨食：經常浪射的球員

倒掛金勾：難以用文字描述，直接睇片

梅開二度：一個球員在一場比賽中攻入兩個入球

帽子戲法：來自英文「hat trick」翻譯，指一個球員在一場比賽中至少攻入3球

大四喜：一個球員在一場比賽中攻入4個入球

單刀：進攻球員引球推進，身前沒有防守球員能攔截，單對單面對對門將攻門

單刀橫傳：在單刀的情況下沒有攻門，選擇橫傳給隊友

擺烏龍：防守球員誤將皮球踢入自己龍門

上屆世界盃決賽，克羅地亞的文迪蘇傑擺烏龍。（Getty Images）

食詐糊：入球被判無效

世界波：非常精彩的入球

死角入：龍門4個角落，指入球角度刁鑽

網仔入：指龍門兩側的球網，亦有入球角度刁鑽的意思

香蕉球：來自碧咸的罰球，指射門路線的弧度如香蕉一樣彎過人牆

落葉球：C朗招牌式射罰球的方法，射門急勁但到門前會改變方向下沉，但這種射法的結果大多是炒飛機

射空龍：門將失位，進攻球員可以面對沒有門將把守的龍門射門

C朗的招牌「落葉罰球」。（Getty Images）

動作類：

插水：與對方球員沒有接觸下倒地博犯規

插水式頭槌：與插水沒有關係，形容飛身衝頂頭槌

底線傳中：在貼近底線位置將皮球傳入中路龍門口

底線傳底：打算底線傳中，結果失誤傳出底線

收山腳：粗野凶狠的攔截，去勢想踢到對方重傷而令對方可能結束球員生涯

醫院波：形容傳球不太到位，令接應的隊友面對對方的攔截

通坑渠：皮球通過對方球員的胯下

窩利：來自英文「volley」翻譯，指踢向凌空的皮球

撐龍舟：用頭槌將皮球頂向後方

食波餅：被高速的皮球省中面部

斬波：大腳高波長傳

推右走左：一種盤球過人的方式，面對防守球員時，控球球員的傳球先經過防守球員一側的空位，接着跑過防守球員的另一側，接回自己的傳球；按情況會變為推左走右

畀波過唔畀人過：防守球員面對推右走左時失位，阻礙進攻球員前進的犯規動作

後腳：用腳後跟傳球或射門

踩波車：控球失誤，踩在皮球上失平衡

有鬼：有防守球員趕到，即將進行攔截

七旋斬：形容碧咸的傳中球非常準確到位，自從碧咸退役後，這個詞語後繼無人

碧咸的七旋斬失傳了！（Getty Images）

戰術類：

泊大巴：全隊死守，出自摩連奴，指所有球員塞在禁區，像泊了一架大巴在龍門口

9-0-1：泊大巴的近義詞，但多一點進攻性，9個球員防守，1個球員在前面等待進攻

高Q大棍：過去英格蘭常用的戰術，進攻組織簡單，通常指後場大腳斬上去給前鋒

燒味足球：高Q大棍的同義詞，指一支球隊不斷斬波

其他類：

魚生粥：僅僅熟的意思，指險勝對方

五五波：一半一半，可指兩隊實力接近，亦可指雙方球員爭波時成功機會均等

黑哨：指球證執法不公，偏袒其中一隊

4-4-2-4：黑哨同義詞，4-4-2是足球常見陣式，而4-4-2-4最後一個「4」是指裁判，意思為場上4名裁判都屬於其中一隊的隊員

濕手巾：好扭得，形容一位經常上腳盤扭的球員

例行公事：指該場比賽的勝負對排名或晉級形勢無關

風流波：通常形容踢例行公事的球隊，欠缺爭勝心