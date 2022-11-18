世界盃球星花名｜小花美斯與球玉C朗　銀河唯一基奧特

世界盃又到，不少球星都被香港球迷改了一些搞笑又貼地的花名，一起看看這些花名及背後的來源！



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

香港球迷為C朗改了不少花名。（Getty Images）

葡萄牙前鋒C朗拿度：牙朗、丙朗、球玉

未能考據牙朗的來源，而丙朗的「丙」來自C，A為甲，B為乙，C為丙。至於球玉的意思為球王多一點，諷刺C朗常常靠12碼入波及插水博12碼，12碼另一中文譯名為點球。

阿根廷前鋒美斯：美欺、小花、阿根廷張家輝

美欺的來源相信跟拖舟、享利相同，與速成打字易打錯有關。美斯出道以來長時間效力巴塞隆拿，曾被球迷稱為溫室中的小花，故有此外號，但他已經轉會巴黎聖日耳門。此外，有網民認為他跟香港演員張家輝撞樣。

阿根廷球星美斯。（Getty Images）

巴西前鋒尼馬：屁馬

源頭與美欺相似，與速成打字易打錯有關，或者後來有人不喜歡其愛插水的風格，續以這個負面字眼稱呼他。

烏拉圭前鋒蘇亞雷斯：哨牙蘇、咬人蘇

原因簡單，他有哨牙，加上一而再在球場上咬人。

在2014年世界盃，蘇亞雷斯咬基亞連尼震驚球壇。（Getty Images）

英格蘭後衛哈利馬古尼：麥麥送、麥龜

近一兩季表現低迷，常向對手送大禮，為對手送上3分，故獲得麥麥送的外號。他的名字音譯像麥龜，而龜也可以視為形容他的轉身及速度慢。

法國前鋒基利安麥巴比：麥總

麥巴比與巴黎聖日耳門續約後，傳獲得球會人事任命的大權，如高層一樣，故獲麥總這個充滿霸氣的外號。

法國前鋒基奧特：銀河唯一

有網民以前改編陳奕迅的《超人的主題曲》為《銀河唯一基奧特》，用來諷刺基奧特的把握力。

基奧特的花名「銀河唯一」來自這首惡搞歌。（YouTube片段截圖）

比利時前鋒夏薩特：夏世三

夏薩特有一季踢車路士時表現優異，被視為美斯及C朗後的球壇第三人，故有夏世三的外號，但他這樣的表現只維持一季。

荷蘭教練雲高爾：敢帥

這個花名來自他執教曼聯期間，相信是因為他「乜都敢講、乜都敢做」。

威爾斯球星加里夫巴利。（Getty Images）

威爾斯前鋒加里夫巴利：大聖爺

有段時間外表似《西遊記》的孫悟空，而且他當打時速度甚高，如同用上筋斗雲。

阿根廷後衛利辛度馬天尼斯：地面屠夫

效力阿積士時獲得外號「阿姆斯特丹屠夫」，但今季加盟曼聯後被質疑身材矮小難以應付英超的高波，遭香港球迷改為地面屠夫。

墨西哥門將奧祖亞：墨西哥吳鎮宇

奧祖亞外表酷似香港藝人吳鎮宇。