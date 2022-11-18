世界盃球星花名｜小花美斯與球玉C朗 銀河唯一基奧特
撰文：顏銘輝
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世界盃又到，不少球星都被香港球迷改了一些搞笑又貼地的花名，一起看看這些花名及背後的來源！
世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程
葡萄牙前鋒C朗拿度：牙朗、丙朗、球玉
未能考據牙朗的來源，而丙朗的「丙」來自C，A為甲，B為乙，C為丙。至於球玉的意思為球王多一點，諷刺C朗常常靠12碼入波及插水博12碼，12碼另一中文譯名為點球。
阿根廷前鋒美斯：美欺、小花、阿根廷張家輝
美欺的來源相信跟拖舟、享利相同，與速成打字易打錯有關。美斯出道以來長時間效力巴塞隆拿，曾被球迷稱為溫室中的小花，故有此外號，但他已經轉會巴黎聖日耳門。此外，有網民認為他跟香港演員張家輝撞樣。
巴西前鋒尼馬：屁馬
源頭與美欺相似，與速成打字易打錯有關，或者後來有人不喜歡其愛插水的風格，續以這個負面字眼稱呼他。
烏拉圭前鋒蘇亞雷斯：哨牙蘇、咬人蘇
原因簡單，他有哨牙，加上一而再在球場上咬人。
英格蘭後衛哈利馬古尼：麥麥送、麥龜
近一兩季表現低迷，常向對手送大禮，為對手送上3分，故獲得麥麥送的外號。他的名字音譯像麥龜，而龜也可以視為形容他的轉身及速度慢。
法國前鋒基利安麥巴比：麥總
麥巴比與巴黎聖日耳門續約後，傳獲得球會人事任命的大權，如高層一樣，故獲麥總這個充滿霸氣的外號。
法國前鋒基奧特：銀河唯一
有網民以前改編陳奕迅的《超人的主題曲》為《銀河唯一基奧特》，用來諷刺基奧特的把握力。
比利時前鋒夏薩特：夏世三
夏薩特有一季踢車路士時表現優異，被視為美斯及C朗後的球壇第三人，故有夏世三的外號，但他這樣的表現只維持一季。
荷蘭教練雲高爾：敢帥
這個花名來自他執教曼聯期間，相信是因為他「乜都敢講、乜都敢做」。
威爾斯前鋒加里夫巴利：大聖爺
有段時間外表似《西遊記》的孫悟空，而且他當打時速度甚高，如同用上筋斗雲。
阿根廷後衛利辛度馬天尼斯：地面屠夫
效力阿積士時獲得外號「阿姆斯特丹屠夫」，但今季加盟曼聯後被質疑身材矮小難以應付英超的高波，遭香港球迷改為地面屠夫。
墨西哥門將奧祖亞：墨西哥吳鎮宇
奧祖亞外表酷似香港藝人吳鎮宇。
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