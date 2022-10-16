英超｜熱刺李察利臣受傷離場激動落淚　傷勢或令他緣盡世界盃

英超球隊熱刺的巴西翼鋒李察利臣（Richarlison）在周日凌晨（16日）迎戰愛華頓時，因傷被換離場，並激動落淚。熱刺領隊干地（Antonio Conte）賽後表示他小腿受傷，將在周日接受磁力共振掃描確認傷勢。



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李察利臣（地上球員）在52分鐘時小腿受傷。（Getty Images）

熱刺主場迎戰愛華頓，比賽至49分鐘時，李察利臣倒地、痛苦地摸着小腿，軍醫入場查看他的情況後，他終在52分鐘退下火線，他離場時激動落淚。

李察利臣（圖右）離場時十分激動。（Getty Images）

熱刺最終憑哈利卡尼的十二碼，與賀積查治在86分鐘的入球，以2：0擊敗愛華頓。

李察利臣賽後撐着拐杖，接受傳媒訪問。（Twitter）

李察利臣賽後接受巴西《ESPN》訪問時需撐拐杖，期間眼泛淚光並多次拭鼻，情緒明顯尚未平復，「我上次在愛華頓受傷時，缺陣了接近兩個月……我會在周一（17日）接受檢查，但現時我連走路都感到痛楚。」現時離世界盃尚餘約一個月，今次傷勢隨時令他世界盃夢碎，「如果我想參加世界盃，我必須保持正面。」

「現時離世界盃還有一個月，我們一直都在準備，努力確保不會出現嚴重問題。今天我小腿受傷是不幸的，但現時我可以做的就是等待，每天接受治療，盡快康復。」

干地賽後確認李察利臣小腿不適，將缺席下場對曼聯的比賽，「他需要時間養傷。他是一名很有質素的球員，他的缺陣令人遺憾。」他表示李察利臣將在當地時間周日（16日）接受磁力共振掃描，了解傷勢，「希望情況並不嚴重。」

熱刺另一主力古路施夫斯基亦仍在養傷。（Getty Images）

除李察利臣外，熱刺另一主力古路施夫斯基亦要養傷。干地點名兩個球員填補空缺，「我們需要盧卡斯莫拉盡快回復良好的身體狀況，拜恩基爾過去數月亦進步很多。」

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