規管眾籌︱禁匿名捐款？據悉只針對目的錢銀流向　可合法用於官司

《施政報告》提出在今年底前，就立法規管線上及線下眾籌活動諮詢公眾，以加強眾籌活動的透明度和問責性。政府消息人士表示，目前線上線下等不同眾籌方式的規管不一，部份眾籌活動難辨真假，政府的立法方向希望統一各項眾籌的規管，提供合理的程序保障，包括要求發起眾籌者提供可供查核的收款方式，讓當局可追查捐款去向，也會考慮眾籌金額及目的是否相稱等。



消息人士稱，當局不希望對發起眾籌者構成太大負擔，希望盡量簡化規管程序，今年內會諮詢公眾，為期約3個月。消息指，政府立法方向包括要求發起捐款者公開眾籌資訊，例如眾籌目的和金額；提供可供追查的收款方式，以及可查核的收款人等。至於會否考慮限制匿名捐款，消息表示，政府立法目的主要是規管發起眾籌者，並非針對捐款者。

被問到會否限制眾籌打官司，消息指，要視乎該項活動是否違法，例如若涉及包攬訴訟，本身已屬違法行為。