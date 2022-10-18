游泳｜何詩蓓備戰一連三站世界盃　分享高原訓練感受展幽默一面

香港游泳代表何詩蓓即將出戰一連三站的國際泳聯世界盃，她周二（18日）在Instagram分享自己的備戰情況，又以海獅自比，非常可愛。



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何詩蓓在Instagram透露自己在西班牙格拉納達的內華達山脈訓練，「在（海拔）2320米訓練了4周，終於回到海平面吸取氧氣。」她分享了不少照片，除了穿上自己與Arena聯乘的新泳衣「擺甫」，亦有水中訓練照及在訓練營拍下的山脈美景。

最有趣的是何詩蓓也分享了一段影片，用作示意當下心情，片中一隻海獅掙扎地在沙灘上爬行，一臉筋疲力盡，還將臉埋入沙堆，何詩蓓加上了一句文字：「第4星期的心態訓練」，可以想像集訓相當艱辛。

何詩蓓以筋疲力竭的海獅比喻訓練心情，非常可愛。（Instagram@siobhanhaughey01）

何詩蓓6月時因傷未能出戰世界錦標賽，上一次參賽是9月初在香港出戰短池分齡賽，久未參加國際賽的她對於今周五（21日）在德國柏林展開的游泳世界盃似乎非常期待，寫道：「出發去柏林，出戰第一站世界盃！等不及再比賽了。」

國際泳聯世界盃為短池賽事（25米池），即將舉行連續3站，第1站在德國柏林（10月21至23日），第2站為加拿大多倫多（10月28至30日），最後一站為美國印第安納波利斯（11月3至5日）。

何詩蓓早前出戰本地賽事，橫掃冠軍。（資料圖片／廖雁雄攝）

國際泳聯指何詩蓓將出戰3站賽事，她現為短池的女子200米自由泳世界紀錄保持者、亦是100米自由泳及50米自由泳的亞洲紀錄保持者，出戰世界盃除了力爭獎牌及嘗試刷新紀錄，賽事亦有豐厚獎金，3站比賽總獎金達120萬美元，另外更設有兩項特別獎金，包括10000美元的「破世界紀錄獎金」，若能在同一項目勝出3站賽事，亦可獲10000美元獎金。

香港泳總早前亦公布，除何詩蓓，11名港將會參加多倫多及印第安納波利斯站，包括3名女將歐鎧淳、鄭渝和林凱喬，及8名男將卓銘浩、Adam Chillingworth、何甄陶、關鵬、劉紹宇、麥世霆、伍棹然及黃培燊。當中麥世霆上月初在世界青年游泳錦標賽奪得男子200米蛙泳銅牌，成為何詩蓓後首位奪得世青賽獎牌的香港泳手。