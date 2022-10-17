劍擊｜陳諾思缺陣學界改戰衛星賽　決賽憾負新加坡站摘銀

一連兩日的港九學界劍擊賽圓滿結束，就讀聖保羅男女中學的陳諾思未有出戰，原來在新加坡參加衛星賽，並勇奪一面銀牌。



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在港九學界的參賽者名單中，陳諾思（Daphne）同樣榜上有名，有望夥拍梁雅蕾及鄭善澧，代表聖保羅男女中學出戰團體賽，這個陣容大有機會稱霸學界。不過，兩日學界未見陳諾思，原來她改赴新加坡出戰衛星賽（Satellite）。

17歲的陳諾思小組賽全勝出線，先後輕取泰國及新加坡的主場劍手，與新加坡代表WONG Maxine Jie Xin爭入決賽，結果Daphne一劍險勝對手，其後再與另一新加坡的Cheung Kemei爭冠，結果以9：15力戰憾負，勇奪衛星賽新加坡站的銀牌。

陳諾思在衛星賽新加坡站奪銀。（運動員提供）

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