足球．人物誌｜阿列沙巴拿加的逆襲　憑專業擺脫車路士黑暗期重生

2019年聯賽盃決賽，阿列沙巴拿加拒絕被時任主帥沙利換出，成為球會生涯走向下坡轉捩點。翌年夏天艾度亞文迪進駐史丹福橋即奪去正選門將位置，這名西班牙門將在車路士前途以為「係咁先」。

直到新帥樸達接過車路士帥印，阿列沙巴拿加球會生涯終現轉機，「Kepa」近4仗重獲正選，神救不斷，連續3仗保清白之身。即使做過後備、做過「12碼專員」，一直留在後備席，但只要不放棄，機會還是會來臨。



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車路士踏入10月起未嘗一敗，挾3連勝作客鬥賓福特，縱然主隊射門數字不及車路士，但兩軍同樣錄得5次中目標埋門，其中艾雲東尼與麥比奧莫（Bryan Mbeumo）的頭槌甚有威脅，卻悉數被阿列沙巴拿加（Kepa Arrizabalaga）撲出，最終雙方互交白卷，各得1分。

阿列沙巴拿加再度助車路士保不失。（Getty Images）

5場不失 連對手領隊都讚好

阿列沙巴拿加今仗撲出5球，並當選今仗最佳球員，這種神勇表現連賓福特主帥湯馬士法蘭克（Thomas Frank）都讚好，以「難以置信」來形容這名28歲的西班牙鋼門的表現。

不經不覺，「Kepa」已經連續5場零失球，3場英超合共錄得14次撲救，上輪對阿士東維拉的3連撲更令球迷拍案叫絕。

阿列沙巴拿加對維拉的3連救，助車路士力保不失外，更贏盡掌聲。（Getty Images）

Kepa的黑暗期 由19年聯賽盃決賽到淪為後備

說起阿列沙巴拿加的「代表作」，不少球迷亦會想起2019年的聯賽盃決賽，並不是因為他的表現，而是他拒絕被調離場的一幕。

即使Kepa往後繼續擔任正選，「蝦碌」鏡頭時有發生。車路士在2020年夏天羅致艾度亞文迪，初來乍到已連場不失，似乎是對阿列沙巴拿加的沉重一擊，以為他在史丹福橋的日子已接近終點。

曼城互射12碼挫車路士衛冕 沙利換人鬧劇成賽後焦點

阿列沙巴拿加不願被換出是他在車路士的「代表作」。（資料圖片／Getty Images）

大家預想的事情沒有發生，阿列沙巴拿加繼續留隊，兩季擔任文迪的副手，通常在盃賽中上陣，Kepa沒有怨言，在後備席靜待機會。在杜慈麾下，他曾經成為御用的「12碼撲救專員」，在歐超盃及聯賽盃先後建功，可惜在聯賽盃決賽由守變攻，主射12碼一腳把車路士的捧盃希望射走。

阿列沙巴拿加找到新定位 「讀心門神」場均撲一球12碼

阿列沙巴拿加在聯賽盃決賽射失12碼，一腳踢走錦標。（資料圖片／Getty Images）

失信心自救就只有靠自己

門將是十分孤獨的位置，精彩撲救與失誤只是一線之差，表現好與壞就是取決於信心。阿列沙巴拿加還有身價帶來的沉重壓力，他曾在以往的訪問中談及低潮，正正因為受到外界的猛烈抨擊，而逐漸失去信心，跌入惡性循環。

走出低潮，望天打卦是不設實際，唯有靠努力自救。在隊友的眼中，阿列沙巴拿加就是一絲不苟的人，車路士3號門將貝天尼利（Marcus Bettinelli）對這名隊友有讚無彈，「他（阿列沙巴拿加）是個超級專業的球員，態度無得頂，他在每一節訓練也付出所有，加上他的手法﹑步法及腳法基本上也沒有缺點，他就是世界上其中一名頂級門將。」

阿列沙巴拿加訓練態度認真，備受隊友讚賞。（資料圖片／Getty Images）

老話一句，機會總是留給有準備的人，當杜慈被炒後，似乎一切也有轉機。艾度亞文迪今季失誤頻頻，樸達（Graham Potter）上任即向Kepa投下信任一票，他以表現向報答樸達的同時，他亦重拾失去多時的自信心。

「我感覺良好，在任何情況也感到充滿信心。所有球員也需要領隊的信任，對一名守門員更加重要，始終訓練與比賽是截然不同，我需要比賽去繼續相信自己。」

信心，除了自身努力，或多或少也要借助外力，阿列沙巴拿加重拾自信，多謝自己，也要多謝樸達。

阿列沙巴拿加在樸達麾下逐漸拾回信心。（資料圖片／Getty Images）

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