羽毛球｜陳炳順改名陳炳橓兩年變不順　健康未見改善決定用回本名

由順變「不順」如今又叫回阿順！34歲馬來西亞羽毛球手陳炳順兩年前為身體改名為陳炳橓，但他近日改回本名陳炳順。

為何改來又改去？陳炳順解釋，改名陳炳橓的兩年，不但身體沒有好轉，耳水不平衡更加嚴重。



陳炳順兩年前改名叫陳炳橓，最近又改回本名陳炳順。（陳炳順Instagram）

陳炳順在2020年因身體原因，在朋友指點下改名，由「順」變「橓」，難道木會利他健康？結果，放棄了「順」的陳炳橓變得不順，所以他最近都將社交網頁的名字改回陳炳順。

《星洲網》報道，陳炳順向傳媒解釋用回本名的原因，他之前有耳水不平衡的問題，又患過面癱，所以才改名以求身體健康，怎料事與願違。他說：「身體健康並沒有變得更好，甚至耳水不平衡的情況更頻密。」

陳炳順在8月與馬來西亞隊贏得英聯邦運動會混合團體冠軍。（Getty Images）

他向傳媒承認，當初改名是為了健康更好，但既然改名後沒有作用，那就回歸本名，他解釋：「因為父母給你的名字是最重大的。」

在2016年的里約奧運，陳炳順拍吳柳瑩贏得混雙銀牌。（Getty Images）

陳炳順是馬來西亞的著名雙打選手，在2006年出道，跟「娘娘」吳柳瑩拍檔混雙多年，兩人的代表作是在2016年里約奧運奪得混雙銀牌。陳炳順2021年與老拍檔吳柳瑩拆夥，最近跟謝宜茜拍檔，將會到歐洲出戰丹麥賽及法國賽。不知改回本名的陳炳順，表現會否「順返啲」？

陳炳順跟謝宜茜拍檔打混雙。（Getty Images）

羽毛球專頁《羽你同行》的網民對陳炳順的名字改完又改，都叫他別要迷信，專心打好羽毛球，「改名健康會變好，醫生去吃草」、「少一點迷信，多一點努力好不好」、「到底是誰師父幫他改名？我們make sure 不要用他了」、「好好的順被棄用，難怪會不順」。