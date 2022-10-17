羽毛球熱話｜戴資穎到丹麥作賽竟帶漏一物　「差點在機上崩潰」

中華台北羽毛球「一姐」戴資穎周六（15日）出發前往丹麥，備戰10月18日展開的丹麥公開賽，然而她其後發現自己竟漏帶銀包。



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戴資穎發現自己漏帶銀包後，要其他人幫她帶至丹麥。（戴資穎Instagram）

戴資穎在IG上載限時動態，指自己一直以為整理好行李，但是在早上出門口沒有將銀包放回行李內，到上機買東西時才發現自己沒有攜帶銀包。

她在凌晨一時聯絡胞姐，並由對方把銀包交給一位兩日後到丹麥的人，「太感謝姐姐與救命恩人……差點在機上崩潰，差點要吃別人一整個星期，還好最後有得救。」

戴資穎表示，自己並非首次如此大意，之前亦曾忘記帶護照，「以後整理清單上，不能只加上『護照』，還要加上『錢包』！」

戴資穎15次與寶姍蘭交手，贏得其中的12場。（Getty Images）

現時世界排名第二的戴資穎，將在丹麥公開賽首輪遇上泰國球手寶姍蘭（Busanan Ongbamrungphan），雙方過往交手15次，戴資穎贏得其中12次，近期10次交手全由戴資穎勝出，雙方上次交手是今年世錦賽8強，當時戴資穎以21：16、21：9勝出比賽。